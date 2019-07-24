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Tek kelimeyle iğrençsiniz: Hamile ve zihinsel engelli eşlerini de...

28 dakika önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı.

Tek kelimeyle iğrençsiniz: Hamile ve zihinsel engelli eşlerini de..., System.String[]
Balıkesir'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 52 kişi gözaltına alındı. Hamile ve zihinsel engelli eşlerini pazarlayan kişilerin de gözaltına alındığı operasyonda yakalanan 8 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Balıkesir merkez, ilçeler ve köylerde 46 noktada ve Manisa ili Kırkağaç ilçesinde toplam 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen "Bumerang" yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'i bayan 47 erkek şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin fuhuş amaçlı pazarladıkları 12 bayan ve bu bayanlarla fuhuş yapan 101 şahsın ifadesi alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan yapılan aramalarda, fuhuş amaçlı pazarladıkları bayanların çıplak, yarı çıplak ve muhtelif resimlerinin olduğu dizüstü bilgisayar, 2 bin 765 TL para, 10 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı ve cinsel içerikli ürünler ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonunda mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 8'i tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.
(Taşkın Sarıca/İHA)
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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