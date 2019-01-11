Tek Kişilik Gösteri Tam Not Aldı

Kara komedi tarzındaki İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, renkli performansı ve zengin alt metini ile dikkat çekiyor.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunun yeni oyunu olan "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" ile tiyatro seyircisi ile buluştu. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen prömiyere tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun ilk 'tek kişilik oyunu' olan İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nda oyuncu olarak Ömer Burak Ünal seyirci karşısına çıktı. Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nın yönetmenliğini ise Atilla Savumlu üstlendi. Oyunun dekor tasarımlarını Anıl Ateş Işık yaparken,afiş tasarımı ise Borbala Barto'ya ait.

Kara komedi tarzında olan oyunda, üniversite mezunu bir gencin iş arama süreci ve bu süreçte girdiği mülakatlarda karşılaştığı absürt durumlar anlatılıyor. İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı'nı izleyen seyirciler, bir yandan kahkahalar içinde gülerken diğer yandan da büyük bir drama şahit oluyor. Karakter oyunda bu bohem döneminde hem ailesi hem de sosyal çevresi ile olan iletişimlerini seyirci ile paylaşıyor. Ömer Burak Ünal'ın birçok karakteri canlandırdığı İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı, renkli performansı ve zengin alt metini ile dikkat çekiyor.