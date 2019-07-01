Son Dakika Haberleri: Tek Kişilik Orkestra ,yeni şarkısıyla büyüyor!
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Tek Kişilik Orkestra ,yeni şarkısıyla büyüyor!

41 dakika önce

Kıbrıslı sanatçı Carlos , pop dünyasına kendi bestesiyle hızlı bir giriş yaptı.

Tek Kişilik Orkestra ,yeni şarkısıyla büyüyor!, System.String[]

Sevilen sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Carlos, kendi söz ve bestelerini sevenlerine duyurmaya karar verdi.

Kınay Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alan ''Kayıp Sevgili'' müzik listelerinde yükseliyor.

Kıbrıs halkı tarafından tanınan sanatçı , yeni eseri ''Kayıp Sevgili '' şarkısıyla dinleyenlerden tam not almaya devam ediyor.

Şarkısına Kıbrıs'da çektiği klip ile taçlandıran Kadir Carlos, yaza damgasını vuracak görüntülerle izleyenlerin beğenisine sundu.

müzik hayatında uzun bir geçmişe sahip tanınan müzisyen kendi söz ve bestelerini daha büyük kitlelere duyurmak için hazırlıklarına başladı.

Sahnelerinde birçok dilde şarkı söyleyerek, performansıyla göz dolduran sanatçı, '' aşk şarkıları yaparak içimde ki beni dışarı yansıtıyorum'' diyor.

50 'i aşkın bestesi olan başarılı sanatçı sevenlerine eserlerini duyurmaya devam edecek. Yeni şarkısının hazırlıklarına şimdiden başlayarak , müjdesini verdi.

Tek Kişilik Konser sonrası Kıbrıs'ın sesi oldu!

Müzik hayatının başlarında, sesini yeni yeni duyuran sanatçı Carlos, dönüm noktasını Kıbrıs meydanında yaşadı!

Kıbrıs meydanın da tek kişilik konseriyle dinleyenlerin kulaklarının paslarını silen müzisyen, unutulmaz performansa imza attı.

Meydan sahnesinden sonra müzik kariyerini büyüterek devam etti.

Müzik Benim En İyi Arkadaşım!

Pop dünyasına adından sıkça ettirecek olan Carlos, Kendi şarkılarıyla kitlesini büyütüyor. Müzik özgürlüğüm diyen başarılı isim , ''Müzik benim en iyi hayat arkadaşımdiyebilirim .

Müziklehüznümü , mutluluğumu,heyecanımıpaylaşıp gülüp,ağlayıp ,sohbet edip dertleşe biliyorum. İtiraf etmek gerekirse müzik benim Doktorum diyebilirim,Beni tedavi ediyor.

Kaliteli müzik icra etmek Beni Dünyadaki Kötü Enerjilerden koruyor''. diyerek tüm güzel kalplere merhaba diyor .

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:37 Kaynak: Bültenler
Kıbrıs, Güncel
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