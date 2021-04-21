Tek kişinin elinden çıkan oyun "Mona" duyuruldu! - Son Dakika

Tek kişinin elinden çıkan oyun "Mona" duyuruldu!

Tek kişinin elinden çıkan oyun "Mona" duyuruldu!
Son Güncelleme: 21.04.2021 17:29

Tek kişilik bir geliştirme ekibine sahip Mona oyunu duyuruldu. Mona oyunun öne çıkan özellikleri ve sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, Mona sistem gereksinimleri ve Mona tanıtım videosu!

Karanlık atmosferi ve benzersiz grafikleri ile yapım, bağımsız oyun hayranlarının dikkatini çeken Mona V.Aalbertsberg tarafından geliştiriyor.

Uzun süredir geliştirme aşamasında olan yapım şu anda pre-alfa adlı erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Bu sürümde geliştirici V.Aalbertsberg, oyun içinde bulunan tümhataları tespit edip düzeltmeye çalışıyor. Böylece oyunun final sürümünü sorunsuz bir şekilde oyunculara aktarmayı hedefliyor.

Oyunculara benzersiz ben deneyim sunmayı hedefleyen Mona'nın Steam sayfası aktif hale geldi. Hikayenin fantastik yaratıklarla dolu ürkütücü bir adada geçeceği belirtiliyor. Ayrıca sürükleyici bir üçüncü şahıs deneyimi vadediyor. Bu yanı sıra Mona'nın keşif ve bulmaca odaklı bir oyun olduğu dile getiriliyor.

Tek kişinin elinden çıkan oyun 'Mona' duyuruldu!

MONA ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Oyunun geçtiği ada konsepti tamamen el yapımı bir çizimle geliştirilmiş. Çevre detayları ve atmosfer büyük uyum içerisinde yer alıyor. Oyunun geliştiricisi Mona'nın kullanıcı arayüzünün olmadığını ifade ediyor. Bu özelliğinin de oyunculara büyük keyif katacağını öne sürüyor.

Maceranın derinliklerine inmeyi seçerseniz bu garip adanın tarihini keşfedebilirsiniz. Adanın gizemli atmosferinde çeşitli bulmacalar yer alıyor. Ayrıca birçok zorlu görev sizleri bekliyor.

Oyunun en dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu fotoğraf modudur. Bu özelliği ile tek bir tuşla oyun içinde geçiş yaparak dilediğiniz an ekran görüntüsü alabilirsiniz.

MONA FRAGMAN VİDEOSU

MONA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minumum Sistem Gereksinimleri:

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • Dosya Boyutu: Bilinmiyor
  • İşletim Sistemi: Windows 10

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Son Dakika Gamegar Tek kişinin elinden çıkan oyun 'Mona' duyuruldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek kişinin elinden çıkan oyun "Mona" duyuruldu! - Son Dakika
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