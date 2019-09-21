Tek kollu 'Çolak Ahmet'in azmi herkese örnek oluyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan ve tek kolu olmayan Ahmet Gezer:

"İşlerimi ağzım, elim ve ayağım ile yapıyorum"

"Sen yeter ki doğru ol Allah güç kuvvet veriyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 35 yıldır tek kol ile bütün işlerini yapan 62 yaşındaki Ahmet Gezer'in mücadelesi herkese örnek oluyor.

Beylikova ilçesinde bulunan 62 yaşında ki Ahmet Gezer, 1984 yılında geçirdiği kaza sonucunda sol kolunu kaybetti. Doğuştan sağ kolundan da engelli olan Gezer, bütün işlerini kendisi yapıyor. Azmi ve çalışkanlığı ile örnek olan vatandaşa, ilçede 'Çolak Ahmet' lakabı takıldı. Herkesin tanıdığı Çolak Ahmet, kimseye muhtaç olmamak için zaman zaman tarlada onlarca kilogram ağırlığında ki saman balyalarını aracına yüklüyor. Bazen kendisine ait koyunları alan Ahmet Gezer, çobanlık yapıyor. Bütün işlerini kendi yapan Çolak Ahmet, ilçede bulunan vatandaşların tarlada bulunan işlerini de yapıyor. Tek kolu ile tarla içinde aracını kullanan Gezer, gün boyu onlarca ağırlıktaki yükleri tek koluna rağmen araca yüklemeyi başarıyor.

"İşlerimi ağzım, elim ve ayağım ile yapıyorum"

1984 yılında saman makinesinin kolunu kopardığını belirten Ahmet Gezer, "Diğer kolum da doğuştan sakat, fazla açılmıyor. Bütün işlerimi kendim yapıyorum. Pek bir şeyde zorlanmıyorum da, yavaş yapıyorum kendim yapıyorum. İşleri elimle, ayağımla ve ağzımla yapıyorum. Ağzımla iş yaptığımdan dolayı dişlerimi yaptıramıyorum. Takma diş yaptırsam, iş yaptığım zaman o çıkar. Bundan dolayı ben de yaptırmıyorum. Allah'a şükürler olsun. Buna da şükür" dedi.

"Sen yeter ki doğru ol Allah güç kuvvet veriyor"

Yaptığı işler hakkında konuşan Çolak Ahmet, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

"Yonca topluyorum. Balya sarıyorum. Nakliye yapıyorum. Koyun güdüyorum, kırkıyorum ve sağıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Tek el ile yapmaya alıştım. Azim hırs. Sen yeter ki doğru ol. Allah güç kuvvet veriyor. 4 çocuğum var. İkisi güvenlikçi. Kızımın biri evlendi. Diğerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bakıyor. Gece yalnızlığı zor oluyor. Ben de merkeze gidiyorum. 1988 yılında emekli oldum. Azim ve hırs yapsınlar. Allah'tan istesinler. Doğru olsunlar. Yapılamayacak bir şey yok."