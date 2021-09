Tek kolu ampute İsmail, kalede devleşti

Antalya 'da 5 yaşındayken oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu sağ kolunu kaybedip ampute edilen İsmail Özkan (25), Türkiye çapındaki ödüllü futbol turnuvasında kaleye geçti. Sahadaki tek ampute sporcu olan Özkan, muhteşem kurtarışlara imza atarak takım arkadaşlarının güvenini boşa çıkarmadı.

15 yıldır Antalya'da yaşayan İsmail Özkan, henüz 5 yaşındayken dedesinin tüfeğiyle oynadığı sırada üzücü bir kaza geçirdi. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Özkan'ın sağ kol dirseğine isabet etti. Hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağ kolu kurtarılamayıp ampute edildi. Küçük yaştan bu yana futbol aşığı genç, kolunu kaybetmesine karşın spora devam ederek farklı şehirlerde ampute takımlarında kaleci olarak görev aldı. Son olarak Türkiye çapında düzenlenen ödüllü halı saha turnuvasına katılmak isteyen Özkan, arkadaşlarının kurduğu takıma yazıldı. Takım arkadaşlarının tereddütsüz kaleyi teslim ettiği Özkan, oynadığı karşılaşmalarda onların güvenini boşa çıkarmadı. Özkan, tek ampute oyuncu olarak görev aldığı kalede, muhteşem kurtarışlara imza attı.

ORGANİZATÖR ATALAY YAKA: GÖSTERDİĞİ PERFORMANSTAN MUTLU OLDUK3 senedir Türkiye genelinde turnuva düzenlediklerini ifade eden organizatör Atalay Yaka, "Yaptığımız organizasyonda her türlü insanı spor yapmaya teşvik ediyoruz. Genç arkadaşımız İsmail Özkan, daha önce de bizim turnuvamıza gelmişti ama o zaman kaleye geçmemişti. Son geldiğinde yine oyunda oynayacağını zannetmiştik ama bu sefer kaleye geçti. O maçta kalede çok başarılı kurtarışlar yapan biri var ama ben kim olduğunu bilmiyordum. Sonradan İsmail olduğunu fark ettim. Gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduk" dedi."ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"Yaka, turnuvaya kolundan ampute olan İsmail Özkan dışında işitme engelli ve benzeri engeli olan kişilerin de katıldığını söyledi. Atalay Yaka, "Turnuvaya böyle engeli olan arkadaşlar katılmaya devam etsin. Biz onların katıldığı maçların ücretlerini de ödemeye hazırız. Böyle insanların gelmesinden onur duyarız" diye konuştu.İSMAİL ÖZKAN: ÖNÜMÜZ KAPATILMAMALI5 yaşında oynadığı tüfek sonucu yaralanarak kolunu kaybettiğini ifade eden İsmail Özkan, "Ailem hemen hastaneye götürdü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kolum amputeye çıktı. Buna rağmen hayattan kopmadım. Futbolu çok seviyorum ve bu sevgim hiç azalmadı. Farklı şehirlerde yaşadım ve oralarda ampute futbol takımlarına yöneldim ve oynadım. Antalya'da da ampute takımında oynuyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Bizim gibi engelli insanların önü hiçbir zaman kapatılmamalı ve böyle engelli olup normal insanların oynadığı futboldan geri kalmamalı. Ben de arkadaşlarımla beraber her zaman halı saha maçlarına gidiyorum ve kalecilik yapıyorum. Arkadaşlarım da bana destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi."HİÇBİR ENGEL FUTBOL OYNAMAYA ENGEL DEĞİL"Hiç kimsenin kendisini futbol oynamaktan alıkoyamayacağını belirten Özkan, "Hiçbir engel futbol oynamaya engel değildir. O yüzden de her zaman oynayacağım. Çoğu insan zamanında bana destek oldu. Yardımcı olarak bana güven verdiler. Bu davranışlar beni çok mutlu etti" diye konuştu."KALEDE OLDUKÇA, İNSANLARIN AKLINDAKİ ACABA SORUSU KAYBOLDU"Turnuvada kaleye geçtiği esnada kendisini izleyen çoğu insanın şaşkınlık içerisinde kaldığını ifade eden İsmail Özkan, "İnsanlar, 'Bu çocuk kalede yapabilir mi? Keşke kalede değil de oyunda oynasaydı, en azından daha iyi olurdu' şeklinde konuşmalar yaptı. Ben kalede durdukça, akıllarındaki duygu ve düşünceler kayboldu. Benimle beraber çok mutlu olup sevindiler. Beni sevdikleri için daha çok arkadaş edinmiş oldum" dedi."VOLKAN DEMİREL'DEN FORMA İSTEĞİ"

Kaleciliği sevdiğini belirten Özkan, idolünün ise Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra futbolu bırakan Volkan Demirel olduğunu aktardı. İsmail Özkan, "Volkan Demirel'i çok seviyorum. Onu izleyerek büyüdüm ve onun hareketleriyle antrenmanlarımı yaptım. Kendisini görmeyi ve tanışmayı çok isterim, hatta kendisinden imzalı bir forma isteğim var. Onun formasıyla kalecilik yapmayı istiyorum" diye konuştu.

- İsmail