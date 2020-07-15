Tek koluyla motosiklet kullanırken yakalandı - Son Dakika

Tek koluyla motosiklet kullanırken yakalandı

ANTALYA'da M.S., arkasında yolcu varken, tek koluyla daha önce trafikten menedilen motosikletiyle seyahat ederken yakalandı.

ANTALYA'da M.S., arkasında yolcu varken, tek koluyla daha önce trafikten menedilen motosikletiyle seyahat ederken yakalandı. Polisin "Tek kollusun, ehliyetsizsin, aracın trafikten men. Üstelik arkanda yolcu taşıyorsun. Bu nasıl oluyor?" sözlerine M.S., "Ben kendime güveniyorum" yanıtını verdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, arkasında kadın yolcuyla tek koluyla motosiklet kullanan M.S.'yi durdurdu. Yapılan kontrolde, yüzde 60 engelli raporu bulunan M.S.'nin ehliyetinin, kolu kesildikten sonra iptal edildiği belirlendi. Motosikletin yapılan sorgusunda ise muayeneden dolayı ceza kesildiği ve trafikten menedildiği anlaşıldı.Polisin, "Sen hem tek kollusun, hem ehliyetsizsin, hem aracın trafikten men. Üstüne üstlük bir de arkanda yolcu taşıyorsun. Bu nasıl oluyor?" sözlerine M.S., "Ben kendime güveniyorum" yanıtını verdi. Çağrılan trafik ekibi, M.S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazarken, motosikleti de otoparka çektirdi.

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Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:14 Kaynak: DHA

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