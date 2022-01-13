Üye Girişi
Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi - Son Dakika

Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi

13.01.2022 11:15
Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi

Bursa'da yaşayan, doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, sosyal hayata katılmasını sağlayan yüzme sporunda kendisini geliştirmeyi hedefliyor.

Bursa'da yaşayan, doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, sosyal hayata katılmasını sağlayan yüzme sporunda kendisini geliştirmeyi hedefliyor.

Ailesinin desteğiyle 3 yaşında yüzmeye başlayan Muhammed Ali, sporla bedensel ve sosyal becerilerini artırdı.

Tek koluyla evde ve okulda her işini kendisi yapan Muhammed Ali, annesinin yardımıyla bacak protezlerini takıp koltuk değneklerinden destek alarak okuluna gidiyor.

Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulunda birinci sınıfa devam eden Muhammed Ali, her sabah sınıfa girdiğinde arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanıyor.

Nadir görülen uzuv eksikliğiyle dünyaya gelen Muhammed Ali, haftanın 4 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesine bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde engelliler için ücretsiz düzenlenen yüzme kursuna katılıyor.

Antrenörü Kadir Gül eşliğinde yüzmeye başladığında sudan korkan ve denge sağlamakta zorlanan Muhammed Ali, kendini geliştirdiği bu sporda şampiyonluklar elde edeceği günlerin hayalini kuruyor.

"Turnuvalara katılacağım, birinci olmak istiyorum"

Muhammed Ali Biçer, AA muhabirine, yüzerken kendisini çok rahat hissettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Suya girdiğimde bana güzel bir his geliyor. Sanki o gün çok iyi yüzeceğim ve bana hediye vereceklermiş gibi hissediyorum. Çok rahatım, suda önce 'dolphin' yapmaya başlıyorum. Bunu yaparken sadece bacaklarımı çalıştırıyorum. Sonra yüzüstü yüzüyorum, en son da sırtüstü yüzüyorum. Annem beni arabayla götürüyor. Tekerlekli sandalye getiriyor, giydiriyor, sonra havuza getiriyor. Hocamı çok seviyorum, çalışmalar çok güzel gidiyor. İnşallah turnuvalara katılacağım, Allah'ın izniyle birinci olmak istiyorum. Kadir hocamı çok seviyorum."

"Ben sadece dışarıda onun bacakları oluyorum"

Anne Gülay Biçer de ikinci çocukları olan ve Mevlid Kandili'nde doğduğu için Muhammed Ali adını verdikleri oğlunun, hamilelik döneminde görülmeyen engeliyle dünyaya geldiğini anlattı.

"Sürpriz bir bebek olarak geldi. 'Bunda da vardır bir hayır' dedik, bağrımıza bastık." diyen Biçer, doktorunun tavsiyesi ve gittiği kadın spor merkezinde bir eğitmenin yönlendirmesi üzerine antrenör Kadir Gül'e ulaştıklarını aktardı.

Oğlunun, havuzda suyla ilk buluştuğunda bağımsız hareket edebildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Biçer, şu ifadeleri kullandı:

"Onun gelişimi açısından bu çok önemli. Doğuştan bu ortopedik durumundan dolayı kamburluk olabilirdi, yüzme bunu engelledi. Kolunda hafif bir eğrilik var, ondan sebep doktorumuz yüzme önermişti. Yüzüyoruz, kolu çok uzun. Normalde 7 yaşında ama 10 yaş kıyafetleri giyiyor. Sanırım kolunu çok kullandığı için böyle. Engelli çocuğu olan ailelere tavsiyem, kesinlikle eve kapanmasınlar. Ben, Muhammed Ali doğduğundan beri 'Yarın nereye götüreyim?' diye bakıyorum. İnsanların tepkilerine bakmasınlar, ilk başta bir tepki veriyorlar ama çocuklar dahil sonradan bağırlarına basıyorlar. Büyüdükçe taşımada biraz zorlanıyorum, boyun rahatsızlığımdan dolayı. Onun dışında bir zorluğu yok çünkü her işini kendisi yapıyor. Ben sadece dışarıda onun bacakları oluyorum. Onun dışında tuvalete gitmesi, dişini fırçalaması, lavaboya çıkması, inmesi, yemek yemesi ve kanepeye çıkması... Evde her işini kendisi yapıyor."

"1,5-2 yıl sonra yarışma hakkını elde edecek"

Yüzme antrenörü Kadir Gül ise yaklaşık 7 yıldır yüzme branşında engelli çocuklarla çalıştığını kaydetti.

Muhammed Ali'nin yüzmeyi öğrendikten sonra kendini geliştirmeye başladığını vurgulayan Gül, "Şimdi yarışma hazırlık safhalarına geldik. İnşallah 1,5-2 yıl sonra yaşından dolayı yarışma hakkını elde edecek. Biz de onu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. İleriye dönük çok büyük hedeflerimiz, planlarımız var." bilgisini paylaştı.

Gül, engelli bireylere yüzme konusunda önerilerde bulundu.

Hem engellilerin hem de sağlıklı bireylerin gelişimlerinde sporun çok büyük yardımlarının olduğuna dikkati çeken Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bedensel, ruhsal ve psikolojik anlamda, özgüven ve motor becerilerini kazanmaları anlamında çok büyük katkıları var sporun. Özellikle engelli kardeşlerimizin gelişimine sporun ve yüzme sporunun çok büyük katkıları var. Küçük ve büyük kas gruplarını çalıştırma konusunda, fizik tedavi kapsamında, onların 'Biz de bu toplumda varız' diyebilmeleri adına çok büyük katkıları var.

Özellikle engelli kardeşlerimizin devletimizin tüm spor tesislerinden faydalanmaları adına onların kabuklarından, evlerinden çıkmalarını, 'Hayatın içinde biz de varız' demelerini istiyorum. Çünkü engeller sadece ve sadece beynimizin içindedir. Bütün engelleri sevgiyle, şefkatle ve merhametle aşabileceğimizi düşünüyorum."

YORUMLAR
500

Muhammed Ali, Engelli, Bursa, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi - Son Dakika


Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı         
11:10
13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:08
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu Kadıköy'de yangın paniği! 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu         
10:34
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı         
10:16
Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi Hırsızlık çetesi, çaldıkları araçlara yapıştırdıkları "kamyon arkası" yazılarından yakayı ele verdi         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters Doğu Perinçek, yıllar sonra Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı meşhur tartışmayı anlattı: Abdülhamid'i savunmak onun kimliğine ters         
08:27
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:09 Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
10:55 İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan destek miktarına 352 TL zam! 1.611 TL'ye yükseltildi
10:44 Türkiye'ye mi geliyorlar? Tek sıra halinde yürüyorlardı! Tartışma yaratan görüntüyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi
10:35 Galatasaray'da kriz bitmiyor! Mayıs ayında tam 250 milyon TL'lik ödeme yapılması gerekiyor
10:26 Arkadaşlarıyla iddiaya girip antifriz içti! Şimdi hastanede!
10:25 Asansör kamerasına takıldılar! Yaşlı karı kocanın sevgi dolu hareketleri sosyal medyada viral oldu
10:17 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tek koluyla tutunduğu hayatını yüzme değiştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement