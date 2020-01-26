Tek koluyla tutunduğu hayatta geleceğin futbolcularını yetiştiriyor - BURSA - Son Dakika

Bursa'da elektrik akımına kapılıp bir kolunu kaybettiği, bacağında da kısmi hasar oluştuğu için futbolculuk kariyerini noktalamak zorunda kalan Metin Koç, antrenörlük yaptığı çocuklara futbol aşkı aşılıyor.

Amatör futbolcu Koç (37), 14 Şubat 2009'da Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir elektrik direğinden geçen akıma kapılarak sağ kolunu kaybetti. Bacağında da kısmi hasar oluşan Koç, yaklaşık 2 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gördü.

Koç, kaza sonrası amatör futbol takımında sürdürdüğü futbolculuk kariyerini noktalamak zorunda kaldı. Sahada top koşturamasa da futbol tutkusundan vazgeçemeyen Koç, futbol aşkını ve tecrübesini çocuklara aktarmak için antrenör olmaya karar vererek, antrenörlük eğitimi aldı. Koç, Arabayatağı Spor Kulübünde 7-14 yaş arası çocukları çalıştırıyor.

Hayali Fatih Terim'le tanışmak

Hayata futbol tutkusuyla bağlı Koç'un en büyük hayali, Galatasaray antrenmanını izleyip teknik direktör Fatih Terim'le tanışmak.

Metin Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada 11 yıl önce henüz yeni sözlenmiş ve futbolculuk kariyerine başlamışken talihsiz bir kaza geçirdiğini anlattı.

Kazadan 24 saat sonra kolunun kesildiğini ve 40 gün boyunca yoğun bağımda kaldığını belirten Koç, zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

"İyileşeceğime inandım ve başardım"

Koç, hiçbir zaman ümidini kaybetmediğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kaza sonrası doktorlar bana yaşama şansı vermiyordu. Ben bunu hiç sorun etmedim. O hastaneden çıkıp iyileşeceğime inandım ve başardım. Ağlayarak geçiyordu gecelerim. Çok büyük bir acıydı. Bana teselli vermeye gelenlere ben teselli veriyordum. 'Üzülmeyin, ben çıkacağım buradan iyileşeceğim.' diyordum. Allah'ın izniyle nihayetinde böyle de oldu."

Hastanede yatarken de aklında futbol olduğunu aktaran Koç, futbol oynayamayınca antrenör olma kararı aldığını kaydetti.

Koç, görev yaptığı kulüpte çocuklara futbol sevgisi aşıladığını ifade ederek, onların başarısı için çalıştığını söyledi.

Mesleği dolayısıyla futbol takımlarını ve antrenörleri yakından takip ettiğini belirten Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ın büyük destekçisiyim. Fatih Terim'i çok beğeniyorum. Futbolcularıyla ilişkilerini çok merak ediyorum. Ben futbol oynarken hayalimdi Galatasaray forması giymek. Allah bana bunu nasip etmedi. Önce futbolculuk, sonra Galatasaray'da oynamak ve en sonunda da o takımın teknik direktörü olmak... Nasip değilmiş. Şu anda teknik direktörlük yapıyorum. Fatih Terim'i çok beğendiğim için bir gün onlarla birlikte antrenmanda olmayı, onunla sohbet etmeyi çok istiyorum. İnşallah Allah bunu nasip eder."