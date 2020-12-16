Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor - Son Dakika

Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor

16.12.2020 14:54

- Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor Karabük'te microtia hastası Tuğra'nın ailesi tedavi için yardım bekliyor Karabük'te 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya gözlerini açan Metin Tuğra Çanakçı'nın sol kulağının yeniden duyabilmesi için 90 bin...

- Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor

Karabük'te microtia hastası Tuğra'nın ailesi tedavi için yardım bekliyor

KARABÜK - Karabük'te 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya gözlerini açan Metin Tuğra Çanakçı'nın sol kulağının yeniden duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyacı var.

Karabük Beşbinevler Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk sahibi Göksel ve Filiz Çanakçı çiftinin oğlu Metin Tuğra Çanakçı 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. On bin doğumda bir görülen microtia hastalığı sonucu sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan ve sesleri ayırt etmekte zorlanan 2 yaşındaki Tuğra kalabalık ortama girdiğinde sesleri ayırt etmekte zorlanıyor. Minik Tuğra'nın sol kulağının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için araştırma yapan Çanakçı çifti tedavinin ABD'de yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 90 bin dolar ameliyat masrafı olduğunu duyan aile oğullarının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Anne Filiz Çanakçı İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, minik Tuğra'nın iki yıl önce mikrotia hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Çocuğunun rahatsızlığı hakkında da bilgi veren Çanakçı, "Sol kulağında kulak kepçesi ve kanalı yok. Sol kulağından duyamıyor. Biz de doğduğundan beri araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'de sadece kulak kepçesini yapıyorlar. Yani kulak kanalı açılmıyor" diye konuştu.

"30 yıldan bu yana bu ameliyatları yapıyorlar"

Microtia hastalığı için Amerika'da bir kliniğe ulaştıklarını belirten Çanakçı, "Onlarla irtibata geçtik. Onlar hem kanalı açıyor hem de aynı operasyonda kulak kepçesini yapıyor. 30 yıldan bu yana bu ameliyatları yapıyorlar. Çok tecrübeliler. Bir ay önce de bir Türk çocuğu Amerika'da operasyon geçirdi. Çok başarılı bir operasyon oldu" dedi.

"Ameliyat için 90 bin dolar istediler"

Minik Tuğra'nın ameliyatı için Amerika'daki doktorların 90 bin dolar istediklerini hatırlatan Çanakçı, "Bu parayı ailesi olarak karşılamamız mümkün değil. Biz de o yüzden gerek Karabük'ten gerekse tüm ülkedeki iş adamlarından, hayırseverlerden destek bekliyoruz. Yardım istiyoruz oğlumuz için" ifadelerini kullandı.

"Psikolojik travma geçirmesine sebep olacak"

Çanakçı, oğlunun diğer çocukları gibi olmasını istediğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Hiçbir anne-baba çocuklarının diğer çocuklardan farklı olmasını istemez Tuğra kalabalık ortamlarda biraz sessizleşiyor. Şu anda henüz 2 yaşında ama 3 yaşına geldiğinde ve ilerleyen yaşlarda farkında olacak. Bu da onun psikolojik travma geçirmesine sebep olacak. Biz anne-baba olarak bu konuda çok üzgünüz.

Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor
Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor
Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor
Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor
Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Karabük, Çanakçı, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tek kulak doğan minik Tuğra'nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor - Son Dakika


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