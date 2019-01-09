Son Dakika Haberleri: Tek Kullanımlık Poşetleri Yasaklıyor

Tek Kullanımlık Poşetleri Yasaklıyor

24 dakika önce

ÇEVRE ve Turizm Bakanı Elisabeht Köstinger ise plastik poşetlerin yasaklanması kararıyla kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Tek Kullanımlık Poşetleri Yasaklıyor, System.String[]
ÇEVRE ve Turizm Bakanı Elisabeht Köstinger ise plastik poşetlerin yasaklanması kararıyla kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti. Köstinger, ülke genelinde yaklaşık 400 milyon plastik poşet kullanıldığını, bunun ortalama 7 bin ton plastiğe tekabül ettiğini belirterek, "Bizim için önemli olan tek kullanımlık poşetler yerine kalıcı ve tekrar kullanılabilen maddelerden yapılmış çanta ve poşetlerin kullanılmasının yaygınlaştırılmasıdır" dedi.

Plastik poşet kullanımının 2020'de yasaklanacağı bilgisini paylaşan Köstinger, söz konusu yasağın uygulanabilmesi için gereken adımların atılacağını söyledi.

PERAKENDECİLER TEPKİLİ

Ülkedeki bazı perakende market zincirleri ise hükümetin aldığı karara tepki gösterdi. Plastik poşetlerin 2020'ye kadar tamamen yasaklanmasının mümkün olamayacağını savunan market zincirleri, yasağa ilişkin hazırlıkların tam anlamıyla yapılabilmesi için yasağın daha ileri bir tarihte yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 

Plastik, Güncel
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