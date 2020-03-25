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Tek kullanımlık tıbbi maskede ilave gümrük vergisi kalktı
7 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında talep artışı yaşanan tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisinden muaf tutuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında talep artışı yaşanan tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisinden muaf tutuldu.
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:14 Kaynak: AA
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