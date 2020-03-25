"Tek kullanımlık tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tek kullanımlık tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık' - Son Dakika

"Tek kullanımlık tıbbi maskelerde ilave gümrük vergisini kaldırdık"

6 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Korona virüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık" dedi.

Solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisinin de kaldırıldığını açıklayan Pekcan, "Ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisini de kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Etil alkol ithalatı yapan kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisinin ise sıfırlandığını belirten Pekcan, "Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren ithalat rejimi kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanı kararları hayırlı olsun" dedi.

(Emin Kuvat/İHA)

Ruhsar Pekcan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

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