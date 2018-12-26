Son Dakika Haberleri: Tek Marka Makyaj ?? Chanel

Tek Marka Makyaj ?? Chanel

1 saat önce

27 Aralık'ta sonlanacak 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https: //gleam.io/4sG7N/duygu211218Tek marka makyaj serisinin 3. bölümünde sadece CHANEL ürünleri kullanarak makyaj yaptım.

27 Aralık'ta sonlanacak 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https://gleam.io/4sG7N/duygu211218

Tek marka makyaj serisinin 3. bölümünde sadece CHANEL ürünleri kullanarak makyaj yaptım. Makyajı nasıl bulduğunuzu ve sonraki videoda hangi markanın ürünlerini kullanmamı istediğinizi yazmayı unutmayın.?? Sadece MAC ürünleriyle yaptığım makyaj??https://youtu.be/47GrcDpNCKs Maybelline ??https://youtu.be/2wZd3EnPmQg

Her pazartesi, çarşamba ve cuma video yüklüyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ?? http://bit.ly/Duygu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:39 Kaynak: Youtube

Aralık, Makyaj, Genel
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