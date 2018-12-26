Tek Marka Makyaj ?? Chanel
1 saat önce
27 Aralık'ta sonlanacak 800 TL değerinde hediye çeki çekilişi ??https: //gleam.io/4sG7N/duygu211218Tek marka makyaj serisinin 3. bölümünde sadece CHANEL ürünleri kullanarak makyaj yaptım.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:39 Kaynak: Youtube
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