Son Dakika Haberleri: Tek Marka Makyaj: Mıssha ??

Tek Marka Makyaj: Mıssha ??

5 dakika önce

Anında cildi soyan peeling videomdan sonra denememi söylediğiniz, benim de merak ettiğim marka olan Missha'nın ürünlerini denedim. Tek marka kullanarak yaptığım bu makyajımda A'dan Z'ye tüm ürünler aynı markaya yani Missha'ya ait.

Anında cildi soyan peeling videomdan sonra denememi söylediğiniz, benim de merak ettiğim marka olan Missha'nın ürünlerini denedim. Tek marka kullanarak yaptığım bu makyajımda A'dan Z'ye tüm ürünler aynı markaya yani Missha'ya ait. Hem marka olarak hem de beni pek görmediğiniz bir tarzda olduğum bu videoyu hazırlarken ben çok keyif aldım. Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:49 Kaynak: Youtube

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