Tek odada yaşam mücadelesi veren engelli çifte yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek odada yaşam mücadelesi veren engelli çifte yardım - Son Dakika

Tek odada yaşam mücadelesi veren engelli çifte yardım

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde zihinsel engelli eşiyle birlikte tek odalı evde yaşam mücadelesi veren fiziksel engelli Veli Oruç'un (62) yardım isteği duyuldu.

Tek odada yaşam mücadelesi veren engelli çifte yardım, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde zihinsel engelli eşiyle birlikte tek odalı evde yaşam mücadelesi veren fiziksel engelli Veli Oruç'un (62) yardım isteği duyuldu. Konak Belediyesi, evin boya badanasını yaptı, Kızılay ise eşya yardımında bulundu.

Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki bir binada, tek odalı evde zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile yaşam mücadelesi veren Veli Oruç, 2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda çöp tenekesinden kağıt toplarken, TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sol omuz kemiği zedelenen, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Oruç, tam olarak iyileşemedi. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak kazandıklarıyla eşi ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Tek odada zor şartlar altında yaşamına devam eden Oruç'un yardım talebi duyuldu. DHA'nın haberinin ardından Konak Belediyesi ekipleri evin boya ve badanasını yaparak; dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek yardımı sağlayarak, Oruç çiftinin hayat kalitesine yükseltmek adına fayda sağladı. Birkaç hayırseverin de para yardımı yaptığını söyleyen Oruç, "Allah'a şükür sesimiz duyuldu. Evimiz daha yaşanabilir hale geldi. Manevi olarak hiçbir ihtiyacımız kalmadı ama geçimimizi sağlamamız için hala paraya ihtiyacımız var. Ben engelli olduğum için çalışamıyorum" dedi.


Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:29 Kaynak: DHA
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