Tek Odalı Evde Yaşam Mücadelesi

KARS merkeze bağlı Boğazköy köyünde yaşayan Şenay- Turgay Çamak çifti, barakayı andıran tek odalı evde 2 engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.

KARS merkeze bağlı Boğazköy köyünde yaşayan Şenay- Turgay Çamak çifti, barakayı andıran tek odalı evde 2 engelli çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Eşinin işsiz olduğunu belirten Şenay Çamak, "Köyümüz baraj suları altında kalacağı için boşaltıldı. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için kaldık. Ancak şimdi elektriğimiz dahi yok. Çocuklarımın ikisi de zihinsel engelli. Devletimiz bize sahip çıksın" dedi.



Kars Çayı üzerinde 2011 yılında yapımına başlanan baraj sebebiyle yaklaşık 400 haneli Boğazköy'de yaşayanlar evlerini alt yapısı devam eden yeni köy yerine ya da il merkezine nakletti. İmkansızlıklar sebebiyle köyde kalan 20 aileden biri de 2 engelli çocuğu bulunan Çamak çifti. Baba Tugay Çamak'ın işsiz olduğu aile, devletin engelli çocuklar için verdiği aylık 400 TL maaşla geçinmeye çalışıyor. Kendilerine ait olmayan derme çatma, bir odası yıkık evin tek odasında yaşayan aile, bir de kış ortasında elektriksiz kaldı. Aras EDAŞ'ın barajın su tutmaya başlamasıyla büyük bölümü terkedilen köyün elektriklerini kesmesiyle karanlıkta kalan aile ne yapacağını şaşırdı. Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede gece yaban hayvanlarının da görünmesi aileyi iyice korkutuyor.



11 yaşındaki Kadir'i 150 TL'lik servis ücreti sebebiyle rehabilitasyon merkezine gönderemeyen Çamak ailesi, sağlık durumu biraz daha iyi olan 8 yaşındaki Arda'yı ise komşu köydeki İncesu İlkokulu'na gönderiyor. "Soğukta kuş yuvadan çıkmaz" diyen anne Şenay Çamak, "Ben nereye gideyim. Çadırda yaşanılır mı? Mevsim boyu böyle yaşadık. 2 yıldır bu evdeyiz. Elektrikler yok gece çocuklar kalkıp ağlıyorlar. Ev istiyorum, iş istiyorum, çalışmak istiyorum. Eşime de iş bulsunlar ben de çalışayım ve bu zorlu hayattan kurtulayım. Karlar eridiğinde suyun içinde kalıyoruz. Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Bir göz odada mum ışığında yaşıyoruz. Komşularım dolap verdi ama içini dolduramıyorum. Geceleri çok korkuyoruz. Maddi durumumuz yok ki üst baş giyinelim. Köylülerimiz tezek vermişler onları yakıyoruz. Köyümüz baraj sular altında kalacağı için boşaltıldı. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için kaldık. Devletimiz bize sahip çıksın" diye konuştu.



- Kars

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