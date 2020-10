Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyorlar - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşayan felçli Adem Gödemen (70) ile eşi Saniye Gödemen (60), bir tarafı tenekeyle kapatılan tek odalı derme çatma evlerinde kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde tarlalarda yevmiyeyle çalışan Adem Gödemen, 2 yıl önce felç olup, iş yapamaz hale geldi. Kimseleri olmadığı için eşi Saniye Gödemen ile komşularının yardımıyla hayata tutunan Adem Gödemen, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi.

Bir tarafı tenekelerle kapatılmış tek odalı evde eşiyle birlikte yaşayan Saniye Gödemen, "Perişan haldeyiz. Kimsemiz yok. Komşularımız olmasa yardım edenimiz yok. Elden, ayaktan düştük. Çalışmaya gidemiyorum. Yağmur yağdığında evin çatısı akıyor, her yer su içinde kalıyor. Perişan haldeyiz. Her şey bir gecede oldu, anlayamadım. İki senedir bu sıkıntıları çekiyoruz. Birkaç komşunun getirdikleri ile hayatta kalıyoruz. Oturup oturup her gün ağlıyorum. Yatalak eşime bakmak zorunda olduğumdan çalışmaya da gidemiyorum. Özellikle yaşadığımız tek göz derme çatma bu evin onarımı bizim için çok önemli" dedi.

Gödemen çiftinin yakın komşularından Akın Andıç ise, "İki yıldır ben aileye destek olmaya çalışıyorum. Ailenin kimsesi yok. Bizim tek istediğimiz, aileye yardım eli uzatılması. Yağmur yağdığında evleri akıyor. Evlerinin yaptırılmasını istiyoruz. Felçli olduğu için zor durumdalar" diye konuştu.

- Çanakkale