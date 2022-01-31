Üye Girişi
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu - Son Dakika

Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu

31.01.2022 08:05

Antalya'da yalnız yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, tek odalı evinde ölü olarak bulundu. Polis, uyuşturucu madde kullanımı ihtimali üzerinde dururken, cesedin yanında ise 10'dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 1166 sokak üzerindeki tek gözlü evde yalnız yaşayan Ayşegül T.'nin yerde hareketsiz yattığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşegül T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, genç kadının uyuşturucu madde kullanımı yüzünden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Evinde ölü bulunan genç kızın yanında 10'dan fazla çakmak bulundu

YANINDA 10'DAN FAZLA ÇAKMAK BULUNDU

Genç kadının cesedinin yanında hemen yanında ise yan yana dizilmiş 10'dan fazla sayıda çakmak olduğu öğrenildi.

Bir süre önce Denizli'den Antalya'ya geldiği öğrenilen Ayşegül Tosun'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

112 Acil Çağrı, Uyuşturucu, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu - Son Dakika


Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 4 önemli konu başlığı var Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada 4 önemli konu başlığı var         
08:00
Güncel döviz kuru! Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Güncel döviz kuru! Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?         
07:51
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10

Son Dakika Haberleri
07:57 Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir
07:51 Güncel döviz kuru! Bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL?
07:38 Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı:1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
07:37 Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 3'ü ağır 28 yaralı
07:36 Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor
07:35 Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Elazığ ve Tunceli'de hissedildi
00:20 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 08:11:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement