Tek Oturuşta Biten Gelmiş Geçmiş En İyi Netflix Dizileri

Hakan: Muhafız ile Türkiye piyasasına bir yapımcı rolüyle giriş yapan Netflix'in ülkemizdeki projeleri devam ediyor. Aslında sadece Türkiye değil, 80'den fazla ülkeye uzun soluklu projeler için dalan firmanın hedefleri büyük. Her ne kadar çoğu dizisinin ve filminin kalitesi tartışma konusu olsa da aralarında gerçekten kaliteli içerikleri görmek de mümkün.Daha önce sizlere sunduğumuz gelmiş geçmiş en iyi Netflix filmleri listemizden sonra şimdi sıra dizilere geldi. Gelin en iyi netflix dizilerine hep birlikte bakalım.Son güncelleme: 13 Haziran 2019, dizi sayısı 22.Safe (Güvenli):Yayın: 2018, 1 sezon.Tür: Dram, gizemIMDb: 7,3 Rotten Tomatoes: %77 Oyuncular: Michael C. Hall, Amy James-Kelly, Amanda AbbingtonFragman:Neden izlenmeli?Dexter dizisiyle yakaladığı başarının ardından uluslararası çapta pek de başarı gösteremeyen Michael C. Hall, bu diziyle Netflix'e giriş yapmıştı. Kızı esrarengiz bir şekilde kaybolan bir ebeveynin her şeyi nasıl sorguladığını, hayattan nasıl şüphelendiğini izliyoruz.Marvel's The Defenders (Koruyucular):Yayın: 2017, 1 sezon.Tür: Aksiyon, macera, suç.IMDb: 7,4 Rotten Tomatoes: %77 Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter, Finn JonesFragman:Neden izlenmeli?Marvel Sinematik Evreni'nin zirve yaptığı dönemde, çizgi romandaki alternatif karakterler Netflix'in kahramanları oldu. The Defenders, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ve Iron Fist'i bir araya getiren tek sezonluk mini diziydi. İlgisine hoş gelen, yabancısına boş gelen bir yapım oldu. Zaten Disney'in girişimlerinden sonra Netflix tüm Marvel dizilerini iptal etti. Yine de kafa boşaltmak isteyen için ideal bir seriydi.Listedeki çeşitliliği arttırmak adına, The Defenders dışında başka bir Marvel dizisine yer vermiyoruz. Bu bağlamda Luke Cage, Jessica Jones ve elbette ki Daredevil önerilerimiz arasında. Şimdi diğer dizilerden devam edelim.Devilman: CrybabyYayın: 2017, 1 sezon.Tür: Aksiyon, macera, suç.IMDb: 7,6 Rotten Tomatoes: %88 Oyuncular: Griffin Burns, Cherami Leigh, Kyle McCarleyFragman:Netflix'in orijinal animasyonlarından olan Devilman: Crybaby, tek sezonluk unutulmaz bir tecrübe sunuyor. Özellikle eleştirmenlerden aldığı tam notlar ve müzikleriyle, keşke devam etse dedirten yapımlar arasında bulunuyor. Animeleri 950 bölüm değil de dozunda sevenlere gelsin...Seven Seconds (7 Saniye):Yayın: 2017, 1 sezon.Tür: Aksiyon, macera, suç.IMDb: 7,7 Rotten Tomatoes: %77 Oyuncular: Clare-Hope Ashitey, Michael Mosley, David LyonsFragman:Neden izlenmeli?ABD ve dünyada giderek tırmanan ırkçılık sorununa oldukça güncel bir perspektiften bakıyoruz. Siyahilerin polisler tarafından öldürüldüğü ve ayrımcılığın kanun uygulayıcıların ellerinde şekil bulduğu bir dünyada, 7 Saniye dizisi gerçekleri yüzümüze yüzümüze vuruyor. Pek o gerçekleri toprağa gömmek mümkün mü?Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina):Yayın: 2018, 2 sezon, devam ediyor.Tür: Dram, fantastik, korku.IMDb: 7,7 Rotten Tomatoes: %82 Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy DavisFragman:Neden izlenmeli?90'lı yıllarda çizgi filmleri ve dizileriyle tanıdığımız Sabrina, Türkiye'de Acemi Cadı gibi gençlik dizileriyle yerelleştirilmişti. Netflix ise işin içine epeyce yetişkinlere özel unsurlar yerleştirerek o hikâyeyi bir gerilim ve korku dramasına dönüştürdü. Meraklısına uygundur.Talihsiz Serüvenler Dizisi (A Series of Unfortunate Events):Yayın: 2017, 2 sezon.Tür: Macera, komedi, dramIMDb: 7,8 Rotten Tomatoes: %96 Oyuncular: Neil Patrick Harris, Patrick Warburton, Malina Weissman, Louis HynesFragman:Neden izlenmeli?her çocuk ve gencin okuması gereken macera romanları sıralamasında liste başı olabilecek Talihsiz Serüvenler Dizisi, 2000'li yılların başında sinemaya uyarlanmıştı. Filmlerde Jim Carrey'in aynı anda 3-4 karaktere hayat verdiği efsane oyunculuğuna tanıklık ettik. Dizi versiyonunda ise How I Meet Your Mother ile ünlenen Neil Patrick Harris var. Anne ve babalarını bir yangında kaybeden kardeşlerin, yeni evlerinde başlarına gelenleri ve geçmişlerindeki karanlık sırları nasıl öğrendiklerini izliyoruz. Kesinlikle eşi benzeri olmayan bir macera.The OA:Yayın: 2016, 2 sezon, devam ediyorTür: Dram, fantastik, gizem.IMDb: 7,8 Rotten Tomatoes: %84 Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott WilsonFragman:Neden izlenmeli?Prairie adında görme engelli genç bir kadın kaybolur. 20'li yaşlarında tekrar evine dönen ve bu kez görmeye başlayan genç, birçok insana göre mucizeyi başarmıştır. Nitekim kendisinin tanık olacağı mucizeler bunlarla sınırlı değildir. Giderek olağanüstü ve daha tehlikeli bir dünyaya adım atar. Bu sırada izleyenler de 2 yıl sonra gelen 2. sezonu tek oturuşta bitirebilir.The Maniac:Yayın: 2018, 1 sezon.Tür: Dram, bilim kurgu, komedi.IMDb: 7,9 Rotten Tomatoes: %84 Oyuncular: Jonah Hill, Emma Stone, Sonoya MizunoFragman:Neden izlenmeli?Bir defa bu sorunun ilk cevabı müthiç oyuncuların bulunduğu kadro. Ardından da dizinin eşsiz konusu geliyor. Eğer ciddi psikolojik sorunları tek bir ilaçla ortadan kaldırmak mümkün olsaydı ne olurdu? İşte bu sorunun cevabını aramak isteyen bir grup bilim insanının, psikolojik sorunlar yaşayan insanları nasıl laboratuvar faresine dönüştürdüğünü izliyoruz. Hayatınız boyunca yaşadığınız trajedilerin, bilinciniz ve psikolojiniz üzerinde nasıl etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu diziyi izledikten sonr unutmak pek de mümkün değil.13 Reasons Why:Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.Tür: Dram, gizem.IMDb: 8,0 Rotten Tomatoes: %52 Oyuncular: Dylan Minnette, Katherine Langford, Christian NavarroFragman:Neden izlenmeli?Önce neden izlenmemesi gerektiğini söyleyelim. Bu dizi ABD'deki gençlerin intihara eğilimini ciddi oranda arttırdı ( CNN ). Yine de izlediği gerçeklik ile yaşadığı gerçekliği ayırt edebilenler için son derece kaliteli bir yapım. Her ne kadar eleştirmenler tarafından fazla radikal bulunduğu için düşük değerlendirmelere maruz kalsa da deliler gibi. Kız arkadaşı intihar eden bir gencin başına gelenleri izliyoruz. Hayal ve gerçek birbiriyle dans ediyor.Suburra:Yayın: 2017, 2 sezon.Tür: Aksiyon, suç.IMDb: 8,1 Rotten Tomatoes: %100 Oyuncular: Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo ValdarniniFragman:Neden izlenmeli?İtalyan mafyalarını bilirsiniz. Peki ya onlara dair yakın tarihli gerçek bir hikâyeyi baştan sona kadar izleseniz. Roma kentinin yakınlarındaki bir sahil kasabasında gerçekleşen organize suçlar, bu suçlara göz yuman politikacılar ve o bölgede eli bulunan Vatikan arasındaki gerilim dolu bir öykü ile karşılaşacaksınız. Netflix'in İtalyan dizisi Suburra, eleştirmenlerden büyük destek gördü, bizden söylemesi.Castlevania:Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.Tür: Aksiyon, macera, animasyon.IMDb: 8,1 Rotten Tomatoes: %90 Seslendirmenler: Richard Armitage, James Callis, Graham McTavishFragman:Neden izlenmeli?Eğer modern animasyonların meraklısı değilseniz sıradaki diziye geçin. Netflix'in orijinal animasyonlarından bir diğer olan Castlevania, Dracula efsanesine destansı bir bakış getiriyor. Bir vampir avcısıyla maceradan maceraya koşuyoruz.Orange is the New Black:Yayın: 2013, 7 sezon, devam ediyor.Tür: Komedi, dram, macera.IMDb: 8,1 Rotten Tomatoes: %88 Oyuncular: Taylor Schilling, Danielle Brooks, Taryn ManningFragman:Piper Chapman adındaki bir kadının hapishaneden çıktıktan sonra yazdığı kitaba dayanan hikaye, listenin en yumuşak yapımlarından birisi. Hikayede canlandırılan kadınların çoğu hala hayatta, hatta gerçek Piper Chapman dizinin danışmanları arasında yer alıyor.The Umbrella Academy:Yayın: 2013, 7 sezon, devam ediyor.Tür: Aksiyon, macera, komediIMDb: 8,1 Rotten Tomatoes: %77 Oyuncular: Ellen Page, Tom Hopper, David CastañedaFragman:Neden izlenmeli?Yeni dönem macera ve gençlik dizilerini sevenlerin son favorisi bu dizi oldu. Bir grup süper kahramanı evlat edinen vefakar bir baba (X-Men'den hallice) onları dünyayı kurtarlamaları için eğitiyor.Ozark:Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.Tür: Suç, dram, gizemIMDb: 8,3 Rotten Tomatoes: %73 Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia GarnerFragman:Neden izlenmeli?Ozark'ın hikayesinde benzer bir akışı, aslında Narcos'un üçüncü sezonunda da görmüştük. Ailesiyle birlikte farklı bir kente taşınan sıradan bir muhasebecinin başı, ancak bu kadar belaya girebilirdi. Kaç yaşında olursanız olun, kendinizi ancak bu kadar aile babası hissedebilirsiniz.Sense8:Yayın: 2015, 3 sezon.Tür: Dram, gizem, bilim kurgu.IMDb: 8,4 Rotten Tomatoes: %86 Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Julia GarnerFragman:Neden izlenmeli?Sıradan insanların birbirlerine telepatik yollarla bağlı olması, oldukça ilginç bir hikaye başlangıcı. Elbette zihin-zihin arasında kurulan bağlantıların ortaya çıkaracağı sorunlar, dünyayı bekleyen bir kaos da var. Yapımın bu yıl aniden bitirilmesi izleyicilerin tepkilerine neden oldu. Yine de çerezlik izlenebilir.BoJack Horseman:Yayın: 2014, 6 sezon, devam ediyor.Tür: Animasyon, komedi.IMDb: 8,5 Rotten Tomatoes: %92 Seslendirmenler: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison BrieFragman:Neden izlenmeli?BoJack Horseman, hayal gücünün ne kadar ileriye gidebileceğinin bir diğer göstergesi. Her ne kadar bir çizgi dizi olsa da filmi çıksa yine çok sevilecek bir yapım olmayı başarabilirdi. Ele aldığı dramatik öyküyü oldukça eğlenceli şekilde işleyen dizi hakkında bir spoiler vermek, büyük yanlış olacaktır. İzleyip kendiniz görün.Mindhunter:Yayın: 2014, 6 sezon, devam ediyor.Tür: Suç, dram, gerilim.IMDb: 8,5 Rotten Tomatoes: %97 Oyuncular: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv.Fragman:Neden izlenmeli?1970'li yılların sonlarına doğru bir zincirleme cinayet vakasını araştıran iki FBI ajanı, tahmin ettiklerinden de büyük bir olayın ortasında kalıyorlar. Gerçek hikayeden alınan dizi, sıradan polisiye dizilerinin üzerinde bir kaliteye sahip.Dark:Yayın: 2017, 2 sezon, devam ediyor.Tür: Suç, dram, gizem, bilim kurgu.IMDb: 8,6 Rotten Tomatoes: %88 Oyuncular: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, Jördis TriebelFragman:Neden izlenmeli?Küçük bir Alman kasabası Winden'de geçen Dark, bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan gizemli olaylar bütününü konu alıyor. Dark, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri. Yakında ikinci sezonu geliyor, merakla bekliyoruz.The Haunting of Hill House:Yayın: 2018, 1 sezon, devam ediyor.Tür: Dram, korku, gizem.IMDb: 8,7 Rotten Tomatoes: %92 Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth ReaserFragman:Neden izlenmeli?Haunting of Hill House, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip. Aldığı yorumlar, belki korku türünün en iyi örneklerinden birisi olduğunu gösteriyor. Yapımcıların hikâyeyi bir sinema filminde heba etmeyip dizi dünyasını seçmiş olmaları büyük cesaret.House of Cards:Yayın: 2013, 6 sezon.Tür: DramIMDb: 8,8 Rotten Tomatoes: %78 Oyuncular: Kevin Spacey, Michel Gill, Robin WrightFragman:Neden izlenmeli?Siyaset dünyasının sınırlarını anlamanızı sağlayan House of Cards, sert bir biçimde politik gerilim işleyen bir baş yapıttı. Oyunculukların her daim üst düzeyde olduğu dizinin kırılma noktası, başrol Kevin Spacey'in değişmesiydi. Skandallardan kaynaklanan bu haklı değişim, dizinin sonunu getirdi. Yine de baştan sona izlenmesi gereken yapımlardan.Stranger Things:Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.Tür: Dram, fantastik, korku.IMDb: 8,9 Rotten Tomatoes: %95 Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona RyderFragman:Neden izlenmeli?Bir takım tuhaf olaylarla, bir takım tuhaf insanların dizisi Stranger Things, tam bir kült haline geldi. Basit bir gençlik dizisini, eşsiz bir gerilim ve korku unsurlarıyla birleştiren Netflix'in en iyi ve en kârlı işlerinden birisi oldu. 3. sezon ise yayımlanmak üzere.Black Mirror (Kara Ayna):Yayın: 2017, 3 sezon, devam ediyor.Tür: Dram, bilim kurgu, gerilim.IMDb: 8,9 Rotten Tomatoes: %83 Oyuncular: ...Fragman:Neden izlenmeli?Modern dünyayı, popüler kültürü, bilgi endüstrisini eleştirirken, aynı zamanda Netflix'te yayımlanarak çelişkilere neden olan dizidir. Bazı bölümleri üzerine kitaplar yazılabilir, tek başlarına ayrı dizilerin konuları olabilirler. İzleyin, düşünün, konuşun ve asla unutmayın: "Korku, insânlara istediğini yaptırabilmek için kıymetli bir araçtır."