Son Dakika Haberleri: - Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti- Parmağıyla tekne çeken halterci rekor kırdı
Son Dakika Güncel Haber

- Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti- Parmağıyla tekne çeken halterci rekor kırdı

16 dakika önce

- Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti Parmağıyla tekne çeken halterci rekor kırdıTİFLİS - Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.

- Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti

Parmağıyla tekne çeken halterci rekor kırdı

TİFLİS - Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, tek parmağıyla 200 tonluk bir tekne çekerek dünya rekoru kırdı.

29 yaşındaki Gürcistanlı halterci Giorgi Rostomaşvili, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki sahilde parmağına bir iple bağladığı 200 tonluk 'Tamara II' isimli tekneyi 5 metre boyunca çekmeyi başardı. Rostomişvili'nin rekor denemesi sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ve turistler sporcunun 200 tonluk tekneyi çekmesini şaşkınlıkla ve heyecanla izledi.

Rostomaşvili'nin rekor denemesinin Gürcistan Rekorlar Federasyonu tarafından kayıtlara alındığı belirtilerek, sonuçların Guinness Dünya Rekorları Bürosu'na sunulacağı duyuruldu.

Gürcistan, Batum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü
Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı! MHP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni 19 yıl sonra yeniden ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:27:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Tek parmağıyla 200 tonluk tekne çekti- Parmağıyla tekne çeken halterci rekor kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]