ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika

ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi

16.03.2021 17:50

Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildiELAZIĞ'da, 3 farklı makineye bağlı yaşam mücadelesi verirken, tek parmağıyla 3 kitap yazan Nurçin Arlı'nın (32) ismi, mezun olduğu lisenin kütüphanesine verildi.

Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi

ELAZIĞ'da, 3 farklı makineye bağlı yaşam mücadelesi verirken, tek parmağıyla 3 kitap yazan Nurçin Arlı'nın (32) ismi, mezun olduğu lisenin kütüphanesine verildi.

10 yaşında yakalandığı, çok nadir görülen kas gevşekliği hastalığı nedeniyle 2 kez kalbinin durması sonucu 3 makine ile yatağa bağımlı yaşayan Nurçin Arlı, 2017'de ilk kitabı olan deneme türündeki 'Vatan Gözlüm'ü çıkarmayı başardı. Arlı, 2 yıl sonra roman türündeki ikinci kitabı 'Tahta Salıncak'ı çıkardı. Birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer alan Arlı, son olarak 'Şimdi Sıra Sende' isimli kitabını okuyucularıyla buluşturdu. Büyük başarı örneği sergileyen Arlı için Her Daim İyilik Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mezun olduğu Gazi Anadolu Lisesi'nin kütüphanesine ismi verildi. Kütüphane için düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Her Daim İyilik Derneği Başkanı Salih Küçüktepe, oyuncu Hakan Serim ve STK temsilcileri katıldı.

'ZENGİN İÇERİĞE SAHİP'

Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, çok zengin içeriğe sahip kütüphane açtıklarını söyledi. Gürtürk, "Nurçin Arlı kardeşimiz adına, Gazi Anadolu Lisemizde kendi adına bir kütüphane açıyoruz. Nurçin kardeşimiz, 3'üncü kitabını en güzel şekilde yazdı ve bunu okuyucularına sundu. Biz de bugünün anısına, onun adını verdiğimiz bu kütüphanenin açılışını yaparak, gerçekten çok zengin bir kütüphane açmış bulunuyoruz. Bilgisayarımızla etkileşimli tahtamızla öğrenciler için zenginleştirilmiş kütüphaneye yakın bir eğitim ortamıyla kütüphaneyi açmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Her Daim İyilik Derneği Başkanı Küçüktepe de, Nurçin Arlı'nın derneğin üyesi olduğunu belirterek, "3'üncü kitabını biz çıkardık. Bir proje olarak okuduğu okulun kütüphanesine isminin verilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz, kendileri olur verdiler. İnşallah başka bir projeyi de sizlerle paylaşacağız" dedi.

'ZORLUKLARLA KİTAP YAZDI'

Nurçin Arlı'nın babası Mehmet Zülfü Arlı da evladıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Nurçin bu okuldan mezun oldu. İsminin bu kütüphaneye verilmesi, bizim için gurur verici. Nurçin ve bizim için büyük bir mutluluk. Katkılarından dolayı okul müdürüne, Her Daim İyilik Derneği Başkanı Salih Küçüktepe'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nurçin, tek parmağıyla kitap yazdı. Birinci kitabı 'Vatan Gözlüm', 2'nci kitabı 'Tahta Salıncak' ve 3'üncü kitabı da 'Şimdi Sıra Sende'. Tüm kitapları okuyucuyla buluştu. 12 yıldır cihaza bağlı yaşıyor. Zorluklarla kitap yazdı ama başardı. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Nurçin Arlı'nın annesi Nevziye Arlı ise "Kızımın adına çok mutluyum. Kızımın başarısı bizim için çok önemli. Kütüphaneye Nurçin'in ismi verildi çok mutluyum, Nurçin'le gurur duyuyorum" dedi.

ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi
ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi

milli eğitim bakanlığı, Kitap, Vatan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ Tek parmağıyla 3 kitap yazdı, ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika


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