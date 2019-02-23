Tek Parmağıyla Yazdığı Kitabını İmzaladı

Sakarya
'da üç aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu vücudunda işaret parmağı dışında hiçbir yerini oynatamayan yüzde 98 engelli 38 yaşındaki Rukiye Türeyen, tek parmağıyla yazdığı kitabını öğrenciler için imzaladı.
Türeyen için Adapazarı
ilçesi Camili
Mahallesi'ndeki Osmanbey İlkokulu'nda imza etkinliği düzenlendi.
Burada öğrenci okurlarıyla bir araya gelen Türeyen, yakınlarının yardımıyla "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını imzaladı.
Türeyen'in yazdığı mini tiyatroyu sahneleyen öğrenciler, daha sonra yazarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türeyen kendisini öğrencilerle buluşturan okul müdürü Tuğba Tunar'a teşekkür etti.
Programa, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
'un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.