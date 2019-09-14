Son Dakika Haberleri: Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı

1 saat önce

Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabı için imza günü düzenledi.

Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı, System.String[]

Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabı için imza günü düzenledi.


Altınordu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Yılmaz, tek parmağıyla dizüstü bilgisayarında "Azmin Zaferi" ve Gün Batımı" adlı kitapları yazdı.

Olumlu eleştirilerin ardından yeni kitabı için kolları sıvayan Yılmaz'ın kaleme aldığı "Aşk ve Ölüm" adını verdiği üçüncü kitabında ayrılıklar, kavuşmalar ve ölümün de yer aldığı bir aşk hikayesi konu ediliyor.

Yılmaz, kısa süre önce yayımlanan kitabı için kentteki bir alışveriş merkezinde imza günü düzenledi.

Etkinliğe ilgi gösteren okuyucular, Erdinç'i tebrik etti.

Baba Latif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduklarını, kendileri için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Engelli bireylerin ailelerine tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Her engelli ailesine tavsiyem, çocuklarınızın tüm etkinliklere katılmasını sağlayın. Böylelikle başaramayacağı hiçbir şey olmuyor. Ayrıca kitap okumanın da büyük önemi var." dedi.

Yılmaz, oğlunun son 5 yılda binin üzerinde kitap okuduğuna işaret ederek, "Bunun hem yaşantısına hem de kitap yazmasına etkisi çok. Biz oğlumuzla her zaman gurur duyuyoruz. Herkesin de kitaplara ilgi göstermesini istiyoruz. Kitap okuyan insanların dünyaya bakış açısı daha da değişiyor. Bunun örneği de Erdinç. İmza gününe de ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Hacer Yılmaz da kitap okudukça yazmaya karar veren oğlunun diğer engellilere de örnek olmaya çalıştığını belirtti.

Ailelerin, engelli çocuklarının önünü açmasını isteyen Yılmaz, toplumla iç içe olan engellilerin başarı gösterdiğini dile getirdi.

Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı
Korganspor, bir çuval fındık karşılığında 2 transfer yaptı! İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilen eğitim yardımı 50 TL artırıldı 2002 yılından beri Erdoğan'la ilgili arşiv yapıyor! Odada yer kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:51:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek parmağıyla yazdığı üçüncü kitabını imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]