Tek patisi olmayan yavru köpeğe ailece özenle bakıyorlar - Son Dakika

Düzce'de sokakta buldukları tek patisi olmayan yavru köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Yağız ailesi, "Cesur" adını verdikleri hayvana özenle bakıyor.

Düzce merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Yağız ailesi, yaklaşık bir ay önce sosyal medyada fotoğraflarını gördükleri bakıma muhtaç 3 yavru sokak köpeğini bulundukları yerden alarak evlerine getirdi. Köpekleri bakımlarını ve aşılarını yaptıran aile, bunlardan ikisini sahiplendirdi, tek patisi olmayan yavru köpeğin bakımını ise kendileri üstlendi. Evlerinde 3 köpekleri daha olan Yağız ailesi, yavru köpeği sevgileriyle adeta hayata bağladı.

"Cesur hayata tutunmaya çalışıyor"

Yusuf Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin sosyal medyadan bakıma muhtaç 3 sokak köpeği olduğunu gördüğünü, bunun üzerine oğluyla bölgeye giderek köpekleri alıp eve getirdiklerini söyledi.

Eve geldiklerinde köpeklerden birinin engelli olduğunu fark ettiklerini dile getiren Yağız, "Köpeğin birinin ön patisinin bir kısmının olmadığını fark ettik. Yaşama mücadelesi verdiği için de adını 'Cesur' koyduk. Diğer iki köpeği ise iki arkadaş sahiplendi." diye konuştu.

Bu duruma önce üzüldüklerini, daha sonra engelli bir canlıya bakmanın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Yağız, şöyle devam etti:

"Bu kadar zor zamanın içinde onu sahiplendik. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Cesuru vermek istemedik. Engeli var, hayata tutunmaya çalışıyor. Gözümüzün önünde olsun istedik. Cesur, diğer köpeklerimizle arkadaş olur diye düşündük. Bundan hariç sokaktan sahiplendiğimiz 3 köpeğimiz daha var."

Yağız, Cesur'u tedavi ettirmek için girişimlerinin olacağını belirterek şunları kaydetti:

"İleride bize yardımcı olan birileri çıkarsa mutlu olacağız. Bunun tedavisi nasıl olur pek de bilmiyoruz. Bize yol gösterirlerse bizim de imkanımız el verirse Cesur'un 3 patiyle engelli bir şekilde yaşamasını istemeyiz. Yemek vermeye gittiğim zaman düşe kalka hemen yanıma geliyor. Bize 3 patisiyle cesaret örneği gösteriyor, engelli bir şekilde nasıl yaşanır bize öğretiyor."