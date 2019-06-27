Son Dakika Haberleri: Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor? Bazı otoriteler tek pilotlu uçuş tavsiye etmiş
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Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor? Bazı otoriteler tek pilotlu uçuş tavsiye etmiş

2 saat önce

edindiği bilgilere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kokpit Birliği (European Cockpit Assocation-ECA) Konferans toplantısında Azaltılmış Pilot Operasyonları (Reduced Pilot Ops) konusunda bir pilot tarafından sunum yapıldı.

Tek pilotlu uçuşlar mı geliyor? Bazı otoriteler tek pilotlu uçuş tavsiye etmiş, System.String[]
edindiği bilgilere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Kokpit Birliği (European Cockpit  Assocation-ECA) Konferans toplantısında Azaltılmış Pilot Operasyonları (Reduced Pilot Ops) konusunda bir pilot tarafından sunum yapıldı.Sunumda pilot eksikliği ve ticari kaygılar sebebiyle tek pilotlu uçuşların firmalara bazı otoriteler tarafından tavsiye edildiği, özellikle uçak üreticisi firmaların "otonomus-kendi düşünen, kendi hareket eden" uçaklarla pilotlara daha fazla ihtiyaç duyulmayacağı savını hava yolu şirketlerine sundukları anlatıldı.Bu durumun acil durumlarda ve önceden kestirlemeyen anormal durumlarda trajik sonuçlar doğurabileceği, tüm pilot kuruluşlarının bu duruma karşı hazırlıklı olarak birlikte hareket etmeleri gerektiği sunumda anlatıldı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Brüksel, Belçika, Pilot, Ekonomi
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