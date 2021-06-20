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GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk - Son Dakika

GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk

20.06.2021 12:39

Gaziantep'te her biri ulusal ve uluslararası ödüllere sahip 10 yaşındaki Beren Zehra Güllü, 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu ve Hamit Erdem Özpolat, eğitmenlerinin desteğiyle trio grubu oluşturarak, tek piyanoda beraber eser icra etmeye başladı.

Gaziantep'te her biri ulusal ve uluslararası ödüllere sahip 10 yaşındaki Beren Zehra Güllü, 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu ve Hamit Erdem Özpolat, eğitmenlerinin desteğiyle trio grubu oluşturarak, tek piyanoda beraber eser icra etmeye başladı.

Beren Zehra Güllü, Meriç Demircioğlu ve Hamit Erdem Özpolat, piyano eğitmenleri Renata Popovych Çavdar öncülüğünde farklı bir çalışmaya imza attı.

Daha önce birçok kez tek başlarına ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı olarak isimlerini duyuran üç çocuk, şimdi de tek piyanoda birlikte resital sunuyor. Oluşturdukları trio (müzikte üçlü - üç icracı) grubuyla dikkati çeken çocuklar, kısa süre önce birlikte ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi seçilmesi dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyonda ilk konserini veren trio grubu, farklı konserlerle de sanatseverlerle buluşmayı hedefliyor.

Piyano eğitmeni Rus müzisyen Renata Popovych Çavdar, AA muhabirine, çocuklara uygun farklı eserler bulmaya çalışırken üç yeteneği bir araya getirme fikrinin oluştuğunu söyledi.

Notaları çıkardıktan sonra çalışmalara başladıklarını belirten Çavdar, şöyle konuştu:

"Açıkçası ilk başlarda çok tedirgin oldum çünkü çok zor bir eserdi. Çocuklar başarılı olabilecekler mi bilmiyordum. Çalışmalara başlayınca çocuklarım da keyif almaya başladı ve işimiz daha kolaylaştı aslında. Yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın ardından bu seviyedeyiz. Çocuklarım çok yetenekli olduğundan çalışmalarımız daha erken sonuç vermeye başladı. Tüm çocuklarıma teşekkür ediyorum."

Çavdar, bu yaş grubunda trioya çok rastlanamadığına dikkati çekerek, "Altı el bir arada çalışması dünyada az sayıda var ama bu yaş grubunda rastlayamadık, üst yaş gruplarında mevcut. Ayrıca Türkiye'de de olmadığını ve ilk olduğumuzu biliyoruz. Çocuklar o yüzden bizim gurur kaynağımız." diye konuştu.

"Harika bir eser ortaya çıkardık"

Çocuklardan Beren Zehra Güllü de bir arada çalabilmenin bazı zorlukları olduğunu aktararak, "Bu işin en zor kısmı eseri icra ederken birbirimizi duyabilmek ve senkronize olabilmek. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ortaya harika bir eser çıkardık." dedi.

Hamit Erdem Özpolat, kendi yaş gruplarında daha önce denenmemiş bir projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "O yüzden bu projenin içerisinde olmak hepimizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Meriç Demircioğlu ise bu projede herkesin farklı farklı görevleri olduğuna işaret ederek, "Kendi görevlerimizi tek başına çaldığımızda anlamsız melodiler haline geliyor ama birlikte çaldığımızda harika bir parça meydana geliyor." diye konuştu.

GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk
GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk

Hamit Erdem, Meriç, Güllü, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - Tek piyanoda 3 çocuk - Son Dakika


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