Tek Pota'da Geri Sayım

Bursa'nın en eğlenceli basketbol organizasyonu için geri sayım başladı.

Bursa'nın en eğlenceli basketbol organizasyonu için geri sayım başladı. Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde takımlar oluşurken, şubat ayı sonunda gerçekleştirilecek olan kura çekimiyle heyecan tavan yapacak.



TOFAŞ ve Bursaspor gibi üst düzey basketbol takımlarına ev sahipliği yapan Bursa'da, amatör anlamda bu sporu yapmak isteyenler Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde buluşacak. Başvuruların tam gaz devam ettiği organizasyonda yer almak isteyen sporcular, www.bursatekpota.com adresindeki başvuru formunu doldurarak, şehrin en yeni heyecanına da ortak olacak.



Barış Spor Salonu'nda oynanacak maçlarda, sporcular sahada rekabet ederken, tribünde de aileleri coşkuyla kendilerini takip edecek. Keyifli anlara imza atılacak olan ligde, takımlar iki grup halinde birbirleriyle çekişmeli maçlara imza atacak. 7-10 kişiden oluşacak olan takımlar, 4'er sporcuyla sahada keyifli bir mücadele içine girecek. Oyuncular karşılaşmalar sonunda bireysel olarak istatistiklerine sahip olurken, mücadeleler ise Youtube kanallarından naklen yayımlanacak.



Şubat ayı sonuna kadar başvurular devam edecek. Takımların oluşturulmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilecek ve gruplar belirlenecek. Mart ayının ilk haftasında start verilmesi planlanan organizasyonda ayrıca all-star heyecanı da yaşanacak. Bu organizasyonda en iyiler belirlenirken, renkli etkinliklerle de keyif katlanacak. Final maçları için ise sürpriz çalışmalar sürüyor. - BURSA

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