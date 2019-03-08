Son Dakika Haberleri: Tek Pota'da Kuralar Çekildi

Tek Pota'da Kuralar Çekildi

2 saat önce

Şehrin en eğlenceli basketbol organizasyonu Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde kura heyecanı yaşandı.

Tek Pota'da Kuralar Çekildi, System.String[]
Şehrin en eğlenceli basketbol organizasyonu Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde kura heyecanı yaşandı. 18 takımın 3 grupta karşılaşacağı mücadelede heyecana Turgay Vardar da eşlik etti.

Bursa'nın en heyecan ve keyifli basketbol organizasyonları arasına adını yazdıracak olan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde geri sayım sürüyor. 15 Mart Cuma günü Nilüfer'in Ataevler bölgesinde yer alan Barış Spor Salonu'nda startı verilecek olan lige katılan takımlar için kura heyecanı yaşadı. Ramada Otel'de gerçekleştirilen kura çekimine CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem ile Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Atakan Çorbacı'nın yanı sıra hakemler ve organizasyona katılacak olan takımların temsilcileri katıldı.

"Nilüfer'den tam destek"

Kura çekiminde bir konuşan CHP Nilüfer Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, kendilerine gelen sporla ilgili her talebe yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Belediye olarak tesisleri halk için yaptıklarını kaydeden Erdem, "Her zaman sizinle beraber, sizin destekçiniz olacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen kura çekimi sonunda 18 takım 3 grupta yerini aldı. Bursa Tek Pota Basketbol organizatörleri Murat Beyazıtlı ile Hüseyin Kulaksız da karşılaşmaların büyük heyecan ve eğlenceye sahne olacağını ifade ederken, tüm basketbolseverleri mücadeleleri izlemeye davet etti. Maçlar Barış Spor Salonu'nda oynanırken, final müsabakaları ise Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak.

Kura sonrası oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Dopdolu Gıda, Grasshoppers, Chronicles 1, Eti, Paris İnşaat, B Takımı

B Grubu: Chronicles 2, MSC, Turkcell, İdenova, FS İlke, Thunders

C Grubu: UÜ Basketbol Topluluğu, Şehrin Azizleri, No Name, Nilüfer Belediyesi, Jowat, Limak Enerji - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, basketbol, Spor
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