Son Dakika Haberleri: 'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı
Son Dakika Spor 'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı

'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda "sporg.co" organizasyonuyla düzenlenen "Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu" grup maçlarıyla başladı.

'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda "sporg.co" organizasyonuyla düzenlenen "Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu" grup maçlarıyla başladı.


Nilüfer Belediyesi Barış Gençlik Merkezi, "Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu"na ev sahipliği yapıyor. Nilüfer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda "sporg.co" organizasyonuyla düzenlenen etkinlik ilk gün grup maçlarıyla start aldı. 18 takımın 3 ayrı grupta mücadele edeceği 'Bursa Tek Pota Basketbol Ligi 2019 Güz Sezonu'nun açılışı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi ve Nilüfer Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Derneği (NASK) Başkanı Atakan Çorbacı'nın hava atışıyla başladı. Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapmak için hava atışı pembe top ile yapıldı. Atakan Çorbacı, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi.


Açılış maçında Jowat Atasoy rakibi Self-Servis'i 69-31 yendi. 15 dakikalık 2 devreden oluşan maçlar sonunda ilk gün alınan sonuçlar şöyle:


Jowat Atasoy: 69 Self-Servis: 31


Nilüfer Belediyesi: 54 B Takımı: 57


Çağlayan Tarım: 59 - Angst+Pfister: 12


Nilüfer Belediyesi Veteran: 69 - FS İlke Mühendislik: 38


Yaklaşık 2 ay sürecek olan organizasyonda maçlar Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılacak. 18 takımın 3 ayrı grupta mücadele edeceği turnuvada ilk ikiye giren takımlar direkt çeyrek finale yükselirken, en iyi 2 üçüncüde çeyrek finalist olacak. - BURSA

nilüfer belediyesi, basketbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu: Sınır ötesi tezkereye içimiz yana yana "Evet" diyeceğiz
Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu Eski Bakan Nihat Ergün AK Parti'den istifa etti Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 20:07:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Tek Pota' heyecanı Nilüfer'de başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]