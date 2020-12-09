Tek seçenek küresel iş birliği - Son Dakika

Tek seçenek küresel iş birliği

09.12.2020 11:14
Tek seçenek küresel iş birliği, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik Konferansına katılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik Konferansına katılan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Dünyanın bir araya gelerek küresel sorunlara ortak çözüm üretmek dışında bir seçeneği kalmadı" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik Konferansı DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Başkanlığında "Salgın zamanlarında sağlıklı şehirler: Toplulukları korumak ve yeniden daha iyi inşa etmek" temasıyla internet üzerinden yapıldı. DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üye şehirlerin Belediye Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan belediye başkanları Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid 19 salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini kaydetti. Alınan tüm önlemler ve yapılan mücadelelere rağmen halen salgının etkilerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Ne yazık ki tüm dünyada vaka sayıları ve kayıplar artmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları büyük fedakarlıklarla bu mücadelede ön safhada yer aldı. Küresel salgınla mücadele beraberinde büyük bir yorgunluk da getirdi. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere hepimiz çok yorulduk. Büyük bir seferberlik ile bulunan aşıların bu salgına çare olması hepimizin temennisi" diye konuştu.

Küresel iş birliği şart

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covıd-19 salgınını karşılaşılan en ciddi ve kötü küresel sağlık krizi olarak tanımladığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Covıd-19 salgını dünyanın salgınla mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini gösterdi. Aslında sadece salgınla mücadelede değil yıllardır küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunları gibi konularda ortak mücadele etmesi gereken dünyaya güçlü bir hatırlatma yaptı. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çok açık. Dünyanın bir araya gelerek sorunlara ortak çözüm üretmek dışında bir seçeneği kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin rehberliğinde yerel ve merkezi yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile bu çözümlerin vakit kaybetmeden hızla üretilmesi artık hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kriz fırsata çevrilmeli

Şehirlerin sağlığını geliştirmek için Sağlıklı Şehirler Ağı vesilesiyle bir araya gelen belediye başkanlarının daha fazla dayanışma içerisinde çalışması ve bu ağın imkanlarını ortak mücadele için kullanması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde bu ağların yerel yönetimlerin salgına direnç planları hazırlamalarına destek vermesi, yerel yönetimleri bir araya getirerek proje ve malzeme üretmelerini teşvik etmesi, uluslararası yayınların çevirilerini yaparak iletmesi, iyi uygulama örneklerini paylaşması, bilgilendirme broşürleri hazırlaması ve rehberlik etmesi gibi öneriler bildirildi. Bu krizden çıkaracağımız dersleri, tecrübeleri Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde fırsata çevirmeliyiz. Sağlıklı Şehirler Ağı bu fırsatı kullanmamız açısından çok değerli bir oluşum. Sadece salgınla mücadelede değil az önce bahsettiğim küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunları gibi konularda Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlıklı Şehirler Ağı içerisinde belediye başkanlarından kurulabilecek bir komisyon ortak mücadelemizin başlangıcı olabilir. Kuracağımız komisyon sayesinde ülkelerimizde ve şehirlerimizde yaşadığımız sorunları, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini paylaşabilir ve geliştirebiliriz. Hepimizin büyük bir sorun yaşamasına sebep olan Covıd-19 salgını ile mücadelenin böyle bir çalışmayı başlatmasına vesile olmasını öneriyorum. Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda çalışmalarını krizlere ve afetlere hazırlığa ağırlık vermeli ve yerel yönetimler ağları içerisinde dayanışma örneği gösterilen örnek bir model oluşturmalıyız" diye konuştu. - BURSA

Tek seçenek küresel iş birliği
Tek seçenek küresel iş birliği

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tek seçenek küresel iş birliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Güne yükselişle başlayan dolar 7,83'ten işlem görüyor Gülşah Saraçoğlu tarafından sözlü şiddete maruz kalan Gökhan Göz suskunluğunu bozdu E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek
Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı Oval Ofis'teki madalya töreninde Trump konuştu, çocuklar sıkıntıdan patladı         
11:10
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek         
10:40
Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi Konya'da kulübeleri yakılan 9 yavru köpek yanarak can verdi         
10:38
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı         
10:02
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor         
09:57
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı Pandemiyle yıldızı parlayan sektörlerden kargoda istihdam patladı! Tam 20 bin kişiye iş imkanı sağlandı         
08:14
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:20:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek seçenek küresel iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei