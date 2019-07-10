Son Dakika Haberleri: Tek Seferde 100 GB Dosya Aktarımını Destekleyen Dropbox Transfer, Beta Erişime Açıldı
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Tek Seferde 100 GB Dosya Aktarımını Destekleyen Dropbox Transfer, Beta Erişime Açıldı

1 saat önce

Dropbox'ın yeni hizmeti Dropbox Transfer'in özel beta süreci başlıyor. Dropbox Transfer, tek seferde 100 GB dosya aktarımını mümkün kılarak büyük boyutlu dosya transferinde önemli bir araç olabilir.

Tek Seferde 100 GB Dosya Aktarımını Destekleyen Dropbox Transfer, Beta Erişime Açıldı, System.String[]
Dropbox, Teknoloji
Bulut teknolojileri son yıllarda iyiden iyiye kullanılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, dosyalarını bir bulut platformuna yükleyerek kolaylıkla paylaşabiliyorlar. Bu sistem özellikle de büyük boyutlu dosyaların paylaşılmasında ve saklanmasında büyük rol oynuyor.

Bu haberimizin konusu ise bulut platformlarının önde gelenlerinden Dropbox ile ilgili. Dropbox, yeni hizmeti Dropbox Transfer hizmetinin özel beta sürümünü başlattı. Bu yeni hizmet, özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.



Dropbox Transfer, dosyaları bulut platformuna eklerken kopyalıyor. Bu da dosyaların orijinal hallerinin karşı tarafa gönderilmesini sağlıyor. Bu sayede yeni sistem, mevcut sisteme göre avantaj sağlıyor. Çünkü mevcut sistemde dosyalar değiştirilirse, alıcı taraf değiştirilmiş dosyaları görüntüleyebiliyor.

Dropbox Transfer ile tek seferde 100 GB'a kadar veri aktarmak mümkün

Dropbox Transfer'in dikkat çeken bir diğer özelliği ise 100 GB boyutlu bir dosyayı tek seferde yükleyebilmesi. Bu da Dropbox Transfer'in, benzerlerine oranla ciddi bir dosya boyut desteği sunması anlamına geliyor.

Üstelik şirket, tüm kullanıcıların bu beta programa katılmasına imkan sağlıyor. Eğer Dropbox'ın bu özel betasına dahil olup yeni özellikleri test etmek ya da ilk kez bir bulut platformunu kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Hizmetin beta sürecinin tamamlanmasının ardından ücretli mi olacağı yoksa ücretsiz olarak tüm kullanıcıların hizmetine mi sunulacağı ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:36 
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