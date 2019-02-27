Tek seferde 100 uçaklık sipariş: Trump teşekkür açıklaması yaptı
1 saat önce
Vietnamlı Vietjet, Boeing'e 100 adet 737 MAX siparişi verdi.
Vietnamlı Vietjet, Boeing
'e 100 adet 737 MAX siparişi verdi. 12,7 milyar dolar değerindeki siparişin ardından Trump
teşekkür açıklaması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:50
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