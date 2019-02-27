Son Dakika Haberleri: Tek seferde 100 uçaklık sipariş: Trump teşekkür açıklaması yaptı

Tek seferde 100 uçaklık sipariş: Trump teşekkür açıklaması yaptı

1 saat önce

Vietnamlı Vietjet, Boeing'e 100 adet 737 MAX siparişi verdi.

Tek seferde 100 uçaklık sipariş: Trump teşekkür açıklaması yaptı, System.String[]
Vietnamlı Vietjet, Boeing'e 100 adet 737 MAX siparişi verdi. 12,7 milyar dolar değerindeki siparişin ardından Trump teşekkür açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:50 

Boeing, Donald Trump, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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