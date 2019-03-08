Son Dakika Haberleri: Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götürdü

Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götürdü

1 saat önce

KARAMAN'da, ortaokulda görev yapan beden öğretmeni Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü.

Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götürdü, System.String[]
KARAMAN'da, ortaokulda görev yapan beden öğretmeni Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Sosyal medyadan paylaşılan tehlikeli yolculuğa bazı kişiler tepki gösterdi, bazıları ise 'öğretmenin fedakarlığı' diye nitelendirip takdir etti.

Bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi. Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, 'Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle' mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakarlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, "Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz" diye cevap verdi.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:40 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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