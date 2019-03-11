Son Dakika Haberleri: Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götüren Öğretmene Soruşturma

Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götüren Öğretmene Soruşturma

1 saat önce

KARAMAN'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni Y.S. hakkında, Valilik tarafından soruşturma açıldı.

Tek Seferde 12 Öğrencisini Otomobille Stada Götüren Öğretmene Soruşturma, System.String[]
KARAMAN'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni Y.S. hakkında, Valilik tarafından soruşturma açıldı. Y.S., savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, paylaştığını ileri sürdü. Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

Bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi. İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, 'Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle' mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı. Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakarlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, "Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz" diye cevap verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

'ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM'

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:18 Kaynak: DHA

Karaman, Güncel
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