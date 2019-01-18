Tek Seferde 3 Katlı Kek ????????sihirli Kek Tarifi

Görenleri şaşkına çevirecek, tek bir seferde 3 katman olacak Sihirli Keki sizlerde mutlaka denemeli ve nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmelisiniz.

Görenleri şaşkına çevirecek, tek bir seferde 3 katman olacak Sihirli Keki sizlerde mutlaka denemeli ve nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmelisiniz. Daha öncesinde kakaolu halini yapıp paylaştığımız, herkesin nasıl olduğunu anlamaya çalıştığı sihirli kekin bu defa sizlere sade halini çekmek istedik. Bir önceki videomuz da dinlendirirken farklı bir kek yaptığımız, yada göstermeden farklı malzemeler kullandığımız düşünülmüştü.Ancak videomuzu sonuna kadar izlerseniz tek bir hamurla 3 katmanın nasıl oluştuğunu kolay bir şekilde anlayabilir, evlerinizde yaptığınızda da deneyimlemiş olursunuz. Herkesin çok beğeneceği, masalarda çok konuşulacak Sihirli kek nasıl yapılır? öğrenmek istiyorsanız, merak ediyorsanız videomuzu izlemeden geçmeyin. Birde sizlerde mutfaklarınız da sihirli keke yer verin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

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