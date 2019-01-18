Son Dakika Haberleri: Tek Seferde 3 Katlı Kek ????????sihirli Kek Tarifi

Tek Seferde 3 Katlı Kek ????????sihirli Kek Tarifi

45 dakika önce

Görenleri şaşkına çevirecek, tek bir seferde 3 katman olacak Sihirli Keki sizlerde mutlaka denemeli ve nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmelisiniz.

Görenleri şaşkına çevirecek, tek bir seferde 3 katman olacak Sihirli Keki sizlerde mutlaka denemeli ve nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmelisiniz. Daha öncesinde kakaolu halini yapıp paylaştığımız, herkesin nasıl olduğunu anlamaya çalıştığı sihirli kekin bu defa sizlere sade halini çekmek istedik. Bir önceki videomuz da dinlendirirken farklı bir kek yaptığımız, yada göstermeden farklı malzemeler kullandığımız düşünülmüştü.Ancak videomuzu sonuna kadar izlerseniz tek bir hamurla 3 katmanın nasıl oluştuğunu kolay bir şekilde anlayabilir, evlerinizde yaptığınızda da deneyimlemiş olursunuz. Herkesin çok beğeneceği, masalarda çok konuşulacak Sihirli kek nasıl yapılır? öğrenmek istiyorsanız, merak ediyorsanız videomuzu izlemeden geçmeyin. Birde sizlerde mutfaklarınız da sihirli keke yer verin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:00 Kaynak: Youtube

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:45:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Seferde 3 Katlı Kek ????????sihirli Kek Tarifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]