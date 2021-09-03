Tek şehirde soruldu! Son ankette yüzde 28,4 oy alan AK Parti'yi geçen CHP liderliğe oturdu - Son Dakika

Area Araştırma Şirketi, Ankara özelinde bir anket gerçekleştirdi. Sonuçlara göre Ankara'da Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti. Ankette dikkat çeken iki detay yer aldı. Kararsız oylar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31.2 oy ile yüzde 28.4 alan rakibi AK Parti'nin önüne geçti. İYİ Parti de yüzde 19.9 ile yükselişini sürdürdü. İlk 3 partinin haricinde MHP yüzde 9.8, HDP 6.1 oy aldı. Diğer partilerin oy oranları ise 4.6 oldu.

MANSUR YAVAŞ DA SORULDU

Ankette, Ankaralılara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz" sorusu da soruldu. Vatandaşların yüzde 62,6'sı, Yavaş'a destek vererek "olumlu" yönde kanaat kullandı.