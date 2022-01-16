Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek şeritli yolda eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hız ile gittikleri anları kayıt altına alan gençler, kendi kazalarını kaydetti.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tek şeritli mahalle yolunda hız yapan gençler trafik kazası geçirdi. Kaza gençlerin, eski model bir araç ile yaklaşık 120 kilometre hızla gittikleri anı kaydettiği esnada oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Saniye saniye kayıt altında olan kaza anında gençlerin yaşadığı panik gözler önüne serildi. Trafik kazasının ardından araçtaki bir kişinin ise 'yapma bunu bana' diyerek üzüntüsünü dile getirdiği anlar dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA