"Tek sermayemiz derdimiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tek sermayemiz derdimiz' - Son Dakika

"Tek sermayemiz derdimiz"

16 dakika önce

İnegöl Belediyesi'nin konuğu olarak İnegöl'e gelen Şair-Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, insanın en büyük sermayesinin derdi olduğunu ifade ederek "Bütün dertler dermanını bulunca iyileşir. Bir tanesi hariç. Allah derdi.

İnegöl Belediyesi'nin konuğu olarak İnegöl'e gelen Şair-Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, insanın en büyük sermayesinin derdi olduğunu ifade ederek "Bütün dertler dermanını bulunca iyileşir. Bir tanesi hariç. Allah derdi. Allah derdi arttıkça insana derman olur" dedi.


İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 4. Kitap Günleri Fuarı kapsamında Cuma günü İnegöl'e gelen Şair-Yazar ve TV Programcısı Serdar Tuncer, gündüz fuar alanında söyleşi ve imza programı düzenledi. Yoğun bir teveccühle karşılaşan Tuncer, aynı günün akşamı da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde İnegöllülerle buluştu.


Allah derdi arttıkça insana derman olur


Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sermayem Yok Derdimden Başkan" konulu konferansta ilçe halkıyla buluşan Tuncer'i, Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve vatandaşlar ilgiyle dinledi. Sohbet havasındaki konferansta Serdar Tuncer, "sermayem yok derdimden başka" sözüne açıklık getirerek; "Eskilerin dualarından biri 'Allah derdini arttırsın yavrum' idi. Karşıdaki de bunu duyunca seviniyordu. Çünkü adamın dertten anladığı başka bir şey! Dert nedir? Geceleri uyutmayan, nasıl halledeceğiz diye çabaladığımız, aklımızdan çıkmayan. Adam şöyle bir bakıyor ben dünyaya niçin geldim? Allah ne diyor; 'ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım.' İbadetler kulluk içindir, ancak kulluk sadece ibadetlerden ibaret değildir. Kulluk ibadetler arasında kalan her şeyi Allah rızası için yapabilme çabasıdır. Sabah namazını kılmak kulluktur. Ancak sabah namazından sonra öğlen namazına kadar geçen sürede Allah rızası için bir şeyler yapmak lazım. Evde yemek yapan Allah rızası için yapmalı, işe giden Allah rızası için gitmeli Onların bütün derdi işte buydu. Allah'a nasıl kulluk ederim! İşte burada Allah derdini arttırsın dendiğinde, amin deniyor. Bugün dert dediğimizde; ben bu evin borcunu nasıl ödeyeceğim, bu arabayı nasıl alacağım, Fenerbahçe'nin hali ne olacak... Böyle bakınca beddua gibi anlaşılıyor tabi. Bütün dertler dermanını bulduğu vakit iyileşir. Tek bir tanesi hariç. Allah derdi. Allah derdi arttıkça insana derman olur" dedi.


Konferans sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Taban, "Değerli Serdar üstadımıza bu güzel anlatımları için teşekkür ediyorum. Siz değerli vatandaşlarımıza da bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam anlatılanlarla eşleştiği için okuduğum bir cümleyi paylaşmak istiyorum. Hz. Mevlana'nın dertlerle ilgili söylemiş olduğu güzel bir ifade, diyor ki; dertler bizim misafirimizdir. En güzel şekilde ağırlayıp uğurlamak vazifemizdir" dedi. Konuşma sonunda Taban, Serdar Tuncer'e İnegöl'ü simgeleyen çini hediye etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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