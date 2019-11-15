"Tek şişte et pişirme" rekorunu kıran ekibe plaket

Adana 3. Lezzet Festivali kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan "tek şişte et pişirme" rekorunu 233,6 metreyle Adana'ya kazandıran kebapçı, ekibinde yer alan çalışanlarına plaket sundu.

Kebapçı Gül Kıstak ve eşi Ulaş Kıstak, Lezzet Festivali kapsamında, 5 Ekim'de kırılan rekorun ardından, kentteki işletmelerinde personel için "teşekkür etkinliği" düzenledi.

Etkinlikte konuşan Gül Kıstak, rekorun kırılmasında ve Adana'ya kazandırılmasında emeği geçen ekibini kutladı.

Adana'nın böyle güzel etkinliklerle anılması gerektiğini belirten Kıstak, şöyle konuştu:

"Lezzet Festivali'nde, Merkez Park'taki alana 250 metrelik mangal kurduk. Yarım ton et ve yarım ton kömürle, Guinness Rekorlar Kitabı'nda 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olan 'tek şişte et pişirme' rekorunu 233,6 metreyle biz kırdık. Guinness yetkilileri de aynı gün rekoru tescil etti ve belgemizi sundu. Bundan sonra daha iyilerini de yapmayı, daha başarılı işlerle anılmayı hak ediyoruz. Hepinize teşekkürler."

Kıstak'ın konuşmasının ardından, rekoru getiren mangal, et ve kömürlerin benzeri şeklinde yapılmış pasta kesildi.

Daha sonra ekipte yer alanlara plaket ve madalya takdim edildi.