Üye Girişi
Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı - Son Dakika

Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı

08.08.2021 15:35
Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı, System.String[]

Muğla'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, sadece devlet değil özel kurum ve kuruluşlar yangınla mücadele için seferber oldu.

Muğla'da yaklaşık 2 haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, sadece devlet değil özel kurum ve kuruluşlar yangınla mücadele için seferber oldu. Söndürme çalışmalarına destek vermek için Muğla Milas'ta bulunan YK Enerji'nin Belarus'tan büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI-26 tipi bir helikopter kiralayarak Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. Mürettebatı ile Muğla'ya gelen helikopter yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Muğla'da devam eden yangınların şu anda; Köyceğiz, Milas, Yatağan, Aydın Çine Menteşe'de devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının Milas Ören bölgesinde daha etkili şekilde devam ettiği bildirildi.

Özel kurumlar da seferber oldu

Bu arada bölgedeki binlerce dönüm yeşil alanı siyaha çeviren ve pek çok yerleşim birimine zarar veren yangınlara karşı devlet kurumlarının yanı sıra özel kurumlar da seferber oldu. Bu kapsamda YK Enerji tarafından kiralanan ve tek sortide 15 ton su boşaltma kapasiteli ve yüksek irtifadan su bırakma özelliğine sahip MI-26 tipi helikopter Muğla'da söndürme çalışmalarına başladı.

Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, SHGM ve uçuş menzilindeki ülkelerin hava sahaları ile ilgili izinleri acil kodu ile tamamlanan helikopter, diğer ülkelerden uçuş izinlerinin alınmasının ardından hava muhalefetinin izin verdiği ilk fırsatta hareket ederek 9 saat süren bir uçuş sonrası Muğla'ya ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolü altında operasyona hazır hale getirilen helikopter söndürme çalışmalarına başladı. Gün doğumundan gün batımına kadar çalışabilen ve 15 ton su boşaltma kapasitesiyle, muadillerinden 12,5 ton fazla su boşaltma özelliğine sahip helikopterde 14 mürettebat görev yapıyor.

5 Eylül'e kadar Türkiye'de hizmet verecek

MI-26 tipi helikopterde 3 pilot, 3 yardımcı pilot, 1 seyrüseferci, 1 uçuş mühendisi, 2 elektronik sistem operatörü, 1 yüklemeci ve 3 teknisyen olmak üzere 14 kişi görev yapıyor. Muğla yangınlarını söndürdükten sonar da olası yangınlar için Türkiye'de hazır bekleyecek olan helikopter ve mürettebatının 5 Eylül tarihine kadar Türkiye'de hizmet vereceği öğrenildi. - MUĞLA

Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı

Orman Yangınları, Türkiye, Enerji, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan 15:48 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti 14:48 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
21 yaşındaki Şenay Ay erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 14:21 21 yaşındaki Şenay Ay erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı 13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş

Son Dakika Haberleri
15:47 Son Dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın! Yer, havalimanına 500 metre mesafedeki ormanlık alan
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:51 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
14:03 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
Dillere destan karşılamayla gelen Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor Dillere destan karşılamayla gelen Falcao, şimdi fesih şartlarını görüşmek için masaya oturuyor         
15:49
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Bu iddia sabrı zorlayacak cinsten! 18 yaşındaki genç kız, tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayıp intihar etti Bu iddia sabrı zorlayacak cinsten! 18 yaşındaki genç kız, tecavüzcülerinin serbest kalmasına dayanamayıp intihar etti         
15:02
Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü         
14:46
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 16:02:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek sortide 15 ton su boşaltma kapasitesi olan helikopter çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement