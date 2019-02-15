Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017'nin sonlarına doğru PlayerUnknown's Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük.
Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG'nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik. Bugün piyasada 15'e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.
Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir : )
Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.
İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:
PlayerUnknown's Battlegrounds:
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Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole Studio
Oynaması: Ücretli
Platform: Android, iOS, Windows,
Xbox One
, Play Station 4
Fortnite: Battle Royale
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Geliştirici: Epic Games, People Can Fly
Oynaması: Ücretsiz
Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4,
Nintendo
Switch,
Mac
OS
Apex Legends:
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Geliştirici: Respawn Entertainment
Oynaması: Ücretsiz
Platform: Windows, Xbox One, Play Station 4
H1Z1:
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Geliştirici: Daybreak
Oynaması: Ücretli
Platform: PlayStation 4, Windows
Call of Duty: Black Ops 4 Blackout
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Geliştirici: Treyarch, Raven Software, Beenox
Oynaması: Ücretli
Platform: Windows, Xbox One, Play Station
GTA Online: Motor Wars
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Geliştirici: Rockstar
Oynaması: Ücretli
Platform: Windows,
Xbox 360
ve One, Play Station 3 ve 4
Rust: Battle Royale
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Geliştirici: Intoxicated Gaming
Oynaması: Ücretli
Platform: Windows
Ark: Survival of the Fittest
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Geliştirici: Studio Wildcard, Efecto Studios
Oynaması: Ücretli
Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows,
Linux
, Mac OS
Dying Light: Bad Blood
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Geliştirici: Techland
Oynaması: Ücretli
Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows
Ring of Elysium:
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Geliştirici: Aurora Studio, Tencent Games
Oynaması: Ücretsiz
Platform: Windows
Arma 3's PlayerUnknown's Battle Royale
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Geliştirici: Bohemia Interactive
Oynaması: Ücretli
Platform: Windows, Linux, Mac OS
Darwin
Project:
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Geliştirici: Scavengers Studio
Oynaması: Ücretsiz
Platform: Xbox One, Windows
Rules of Survival:
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Geliştirici: NetEase
Oynaması: Ücretsiz
Platform: Android, iOS, Windows
Realm Royale:
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Geliştirici: Hi-Rez Studios
Oynaması: Ücretsiz
Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows
Listemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:
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