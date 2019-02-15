Son Dakika Haberleri: Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

1 saat önce

Son 1 yıldır, oyun dünyasının altını üstüne getiren Battle Royale oyun tarzı, artık geleceği şekillendirmeye başladı. Bu süre zarfında piyasaya o kadar çok benzer oyun çıktı ki kaliteli içeriğe sahip bir Battle Royale oyunu bulmak zorlaştı. Peki oyuncular bu konuda ne düşünüyorlar? Söz yine Webtekno takipçilerinde...

Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?, System.String[]
Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017'nin sonlarına doğru PlayerUnknown's Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük.

Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG'nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik. Bugün piyasada 15'e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.

Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir : )



Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.

İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:

PlayerUnknown's Battlegrounds:





Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole Studio


Oynaması: Ücretli


Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4

Fortnite: Battle Royale





Geliştirici: Epic Games, People Can Fly


Oynaması: Ücretsiz


Platform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch, Mac OS

Apex Legends:





Geliştirici: Respawn Entertainment


Oynaması: Ücretsiz


Platform: Windows, Xbox One, Play Station 4

H1Z1:





Geliştirici: Daybreak


Oynaması: Ücretli


Platform: PlayStation 4, Windows

Call of Duty: Black Ops 4 Blackout





Geliştirici: Treyarch, Raven Software, Beenox


Oynaması: Ücretli


Platform: Windows, Xbox One, Play Station

GTA Online: Motor Wars





Geliştirici: Rockstar


Oynaması: Ücretli


Platform: Windows, Xbox 360 ve One, Play Station 3 ve 4

Rust: Battle Royale





Geliştirici: Intoxicated Gaming


Oynaması: Ücretli


Platform: Windows

Ark: Survival of the Fittest





Geliştirici: Studio Wildcard, Efecto Studios


Oynaması: Ücretli


Platform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows, Linux, Mac OS

Dying Light: Bad Blood





Geliştirici: Techland


Oynaması: Ücretli


Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Ring of Elysium:





Geliştirici: Aurora Studio, Tencent Games


Oynaması: Ücretsiz


Platform: Windows

Arma 3's PlayerUnknown's Battle Royale





Geliştirici: Bohemia Interactive


Oynaması: Ücretli


Platform: Windows, Linux, Mac OS

Darwin Project:





Geliştirici: Scavengers Studio


Oynaması: Ücretsiz


Platform: Xbox One, Windows

Rules of Survival:





Geliştirici: NetEase


Oynaması: Ücretsiz


Platform: Android, iOS, Windows

Realm Royale:





Geliştirici: Hi-Rez Studios


Oynaması: Ücretsiz


Platform: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Listemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:

Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:25 

Xbox One, Battle Royale, Teknoloji
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