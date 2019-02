Tek Soruluk Dev Anket: En İyi Battle Royale Oyunu Sizce Hangisi?

Artık oyun şirketlerinin hikayeler anlatmak yerine tercih edebilecekleri çok basit bir yol var: Battle Royale. Oyuncuların da büyük ilgi gösterdiği bu oyun modu, 2017'nin sonlarına doğru PlayerUnknown's Battlegrounds ile hayatımıza girdi. Kısa sürede 50 milyon oyuncuya ulaşan yapımın ardından Fortnite ve daha nicesini gördük.Geçtiğimiz hafta çıkış yapan Apex Legends isimli oyun ise kısa sürede PUBG'nin rekorunu kıracakmış gibi duruyor. Elbette bu oyunların popüler olması, kesinlikle en iyisi oldukları anlamına gelmiyor. Oyun dünyasında popülerlikle kalitenin ters bir ilişkiye sahip olduğuna dair çok vaka gördük, geçirdik. Bugün piyasada 15'e yakın dişe dokunur, ücretli ya da ücretsiz Battle Royale moduna sahip oyun var.Gelin önce oyunlara göz atalım, sonra malum soruyu soralım. Unutmayın, her zaman oynadığınız oyun en iyi olmayabilir : )Not: Sıralamada herhangi bir ilkeye bağlı kalmadık, popüler oyunları üst sırada verdik. Yani ilerledikçe daha az bilinen Battle Royale oyunlarını göreceksiniz.İşte oylayama dahil olan tüm Battle Royale oyunları:PlayerUnknown's Battlegrounds:Geliştirici: PUBG Corporation, Bluehole StudioOynaması: ÜcretliPlatform: Android, iOS, Windows, Xbox One , Play Station 4Fortnite: Battle RoyaleGeliştirici: Epic Games, People Can FlyOynaması: ÜcretsizPlatform: Android, iOS, Windows, Xbox One, Play Station 4, Nintendo Switch, Mac OSApex Legends:Geliştirici: Respawn EntertainmentOynaması: ÜcretsizPlatform: Windows, Xbox One, Play Station 4H1Z1:Geliştirici: DaybreakOynaması: ÜcretliPlatform: PlayStation 4, WindowsCall of Duty: Black Ops 4 BlackoutGeliştirici: Treyarch, Raven Software, BeenoxOynaması: ÜcretliPlatform: Windows, Xbox One, Play StationGTA Online: Motor WarsGeliştirici: RockstarOynaması: ÜcretliPlatform: Windows, Xbox 360 ve One, Play Station 3 ve 4Rust: Battle RoyaleGeliştirici: Intoxicated GamingOynaması: ÜcretliPlatform: WindowsArk: Survival of the FittestGeliştirici: Studio Wildcard, Efecto StudiosOynaması: ÜcretliPlatform: PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch, Windows, Linux , Mac OSDying Light: Bad BloodGeliştirici: TechlandOynaması: ÜcretliPlatform: PlayStation 4, Xbox One, WindowsRing of Elysium:Geliştirici: Aurora Studio, Tencent GamesOynaması: ÜcretsizPlatform: WindowsArma 3's PlayerUnknown's Battle RoyaleGeliştirici: Bohemia InteractiveOynaması: ÜcretliPlatform: Windows, Linux, Mac OS Darwin Project:Geliştirici: Scavengers StudioOynaması: ÜcretsizPlatform: Xbox One, WindowsRules of Survival:Geliştirici: NetEaseOynaması: ÜcretsizPlatform: Android, iOS, WindowsRealm Royale:Geliştirici: Hi-Rez StudiosOynaması: ÜcretsizPlatform: PlayStation 4, Xbox One, WindowsListemiz beklentinizin üzerinde kabarık, biliyoruz. Bu oyunların hepsine muhakkak oynayanı ve oy vermek isteyeni vardır diye yer veriyoruz. Yoksa bazı oyunların başabaş mücadele vereceğinin bizler de farkıdayız. Yine de sizin seçiminiz Battle Royale meraklıları için oldukça önemli. O halde artık soruyu soralım:Tek Soruluk Dev Anket köşemiz, her hafta cuma günleri gündemdeki bir konu hakkında okuyucunun fikir sunmasına olanak tanır. Anketler, yayınlanan cuma gününü takip eden hafta sonu boyunca katılıma açık olurlar. Sonuçlar ve sonuçların detaylı analizi, her pazartesi günü Webtekno'da yayınlanır.