Son Dakika Haberleri: Tek Sorun Fed"

Tek Sorun Fed"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyledi.

Tek Sorun Fed
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ekonomisinin tek sorununun Amerikan Merkez Bankası (Fed) olduğunu söyledi. ABD'de hisse senetleri son haftalarda sert bir düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump ise bu durumdan Fed'in sorumlu olduğunu söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisi için tek sorun Fed. Yetkililerin piyasalara dair hisleri yok. Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fed, Güncel
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