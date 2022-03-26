Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada

26.03.2022 17:19

Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi.

Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bekleyen bir otomobile, kontrolden çıkan başka bir otomobilin çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde park halinde olan sürücünün aracına bindikten saniyeler sonra kazanın meydana geldiği görülüyor.

Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada
Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada
Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada
Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki aracına bindi, saniyeler sonra kaza meydana geldi... O anlar kamerada - Son Dakika
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