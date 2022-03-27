Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti - Son Dakika
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Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti

27.03.2022 00:57
Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Park halinde bekleyen bir otomobile, kontrolden çıkan başka bir otomobilin çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde park halinde olan sürücünün aracına bindikten saniyeler sonra kazanın meydana geldiği görülüyor. - KARABÜK

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Zonguldak, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek suçu park halindeki aracına binip beklemekti - Son Dakika


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