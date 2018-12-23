Tek Tek Bütün Aynaları Kırmışlar!
3 saat önce
Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce araçların dikiz aynaları kırıldı.
Erzurum
'un Palandöken
ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce araçların dikiz aynaları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde araçlarını yol kenarına park eden otomobil sahipleri sabah gelen 'araçlarınızın dikiz aynaları kırılmış' telefonu ile şok yaşadı. Vakit geçirmeden araçlarının başına gelen araç sahipleri durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri, dikiz aynası kırılan 20 araç üzerinde incelemenin yapılmasının ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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