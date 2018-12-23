Son Dakika Haberleri: Tek Tek Bütün Aynaları Kırmışlar!

Tek Tek Bütün Aynaları Kırmışlar!

3 saat önce

Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce araçların dikiz aynaları kırıldı.

Tek Tek Bütün Aynaları Kırmışlar!, System.String[]
Erzurum'un Palandöken ilçesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce araçların dikiz aynaları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesinde meydana gelen olayda, gece saatlerinde araçlarını yol kenarına park eden otomobil sahipleri sabah gelen 'araçlarınızın dikiz aynaları kırılmış' telefonu ile şok yaşadı. Vakit geçirmeden araçlarının başına gelen araç sahipleri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, dikiz aynası kırılan 20 araç üzerinde incelemenin yapılmasının ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:01 Kaynak: İHA

Sabah, Erzurum, Palandöken, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:48:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Tek Bütün Aynaları Kırmışlar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]