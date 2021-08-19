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Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler - Son Dakika

Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler

19.08.2021 10:39
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler, System.String[]

Gaziantep'te Binevler Sosyal Tesisinin nakış bölümünde çalışan kadınlar, kutnu kumaşı üzerine işledikleri nakışlarla yaptıkları terlikleri dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

Gaziantep'te Binevler Sosyal Tesisinin nakış bölümünde çalışan kadınlar, kutnu kumaşı üzerine işledikleri nakışlarla yaptıkları terlikleri dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından açılan Binevler Sosyal Tesisinde birçok eğitimin yanı sıra kadınların ekonomik özgürlüğünün artması için de çalışmalar yapılıyor. Sosyal tesiste bulunan nakış bölümündeki kadınlar, kadın bir girişimcinin katkılarıyla kutnu kumaşı üzerine işledikleri nakışlarla terlik üretiyor. Kadınlar, hedeflerinin dünyaya Gaziantep yöresine ait nakış işlemelerle üretilen terlikleri ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"Buraya başladığımızda hiç böyle bir şey hayal etmiyorduk"

Nakış kursuna başladıktan kısa süre sonra kursun hem psikolojik hem de ekonomik anlamda katkı sağladığını belirten Filiz Özçelik, "Binevler Sosyal Tesisinde kursiyer olarak başladım. Burada kendi emeklerimizle bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha sonra yaptığımız çalışmaları ilerlettik. Hocalarımızın yardımıyla terliklere nakış işleme teklifi geldi. Şu anda da terliklerin üst kısmına nakışlarla yöresel süslemeler yapıyoruz. Hocalarımız geliştiriyorlar bizde onların yardımıyla işliyoruz ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Her yönden bizim için çok iyi oldu. Çok şükür para da kazanıyoruz. Bu durum da çok hoşumuza gidiyor. Buraya başladığımızda hiç böyle bir şey hayal etmiyorduk. Terliklerin üzerine işlemeler yapıp üretime geçtik. Satışlarımız henüz başlamadı ama yakında ihracatlar yapmayı da istiyoruz. Emeği geçen hocalarımıza ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"İnşallah, hedefimiz olan ihracatları yapacağız"

Ürettikleri terlikleri dünyaya ihraç etmeyi hedeflediklerini ifade eden Serap Alp, "Binevler Sosyal Tesisine çocuklarımın eğitimi için geliyordum. Tesise çocuklarım için geldiğim sıralarda boş vakitlerimi değerlendirmek için nakış kursuna katıldım. Daha sonra hocalarımın desteği ve belediyemizin sunduğu imkanlar sayesinde kendimi geliştirdim. Daha sonra terlik üretim teklifi aldık. İlk başlarda bana bu işin ne getirisi olacağını çok bilmiyordum ancak maddi kazanç olarak bana geri dönüşleri oldu. Bu durumda aile bütçemi, çocuklarımın eğitimine katkılarda bulundu. Daha sonra yaptığımız terliklerde üretime geçip satışa başlayacağız. İnşallah, hedefimiz olan ihracatları yapacağız. İhracatlar sayesinde ülkemizi ve Gaziantep'imizi tüm dünyaya tanıtacağız. Bu konuda bizlere yardımcı oldukları için Binevler Sosyal Tesisinde görevli hocalarımıza ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'teki nakışı dünyaya duyurmak için farklı bir yol denedik"

Kadınların hem ekonomik hem de psikolojik anlamda katkı sağlayacağı bir proje başlattıklarını dile getiren Ayda Demirkan, proje sayesinde Gaziantep nakışının dünyaya tanıtılmasının da sağlayacağını söyleyerek, "Bu nakışlarla terlik üretme işine korona virüs nedeniyle evlerde oturduğumuz sırada düşündüm. Hem Gaziantep yöresine ait nakışlarımızı hem de kutnu kumaşımızı kullanalım dedik. Aynı zamanda kadınlarla yardımlaşarak bir girişimcilik yapmak istedik. Sosyal tesisteki hanımlarımız hem el işleri nakışlarını ortaya çıkarıyorlar hem de maddi olarak kendilerine katkı sağlıyorlar. Bu işe hiç bilmeden başladık ama sağ olsun sosyal tesisindeki arkadaşlarımız bize çok fazla destek oldu. Bilindiği üzere Gaziantep'te nakış çok önemlidir. Bizde Gaziantep'teki nakışı dünyaya duyurmak için farklı bir yol denedik. Kutnu kumaşına işlenen nakışlarla terlikler ürettik ve bunları dünyaya ihraç etmek istiyoruz. İnşallah, dünyaya yapacağımız ihracatla da yükseleceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler
Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler

Şahinbey Belediyesi, Filiz Özçelik, Gaziantep, Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tek tek nakşettikleri terlikleri tüm dünyaya ihraç edecekler - Son Dakika


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