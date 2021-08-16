TEK TEKER GİDERKEN KENDİNİ YERDE BULDU; ÇEVREDEKİLER SÜPER OLDU - Son Dakika

Emin YEŞİL-İSTANBUL- DHA Sultangazi'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü. O anlara şahit olanlar, motosikletliye tepki göstererek Süper oldu dedi.

Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi. Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Bulvardaki sözde eğlenceyi kaldırımda takip edenler, yaşananlara tepki gösterip, süper oldu dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.