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Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte tehlike saçtı

25 dakika önce

Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı.

Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte tehlike saçtı, System.String[]
Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı.

Adapazarı ilçesinde çevre yolunda bir motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer araçlardaki insanların canını hiçe sayarak metrelerce tek tekerlek üzerinde yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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