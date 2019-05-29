Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte tehlike saçtı
25 dakika önce
Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:49 Kaynak: İHA
'da bir motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Adapazarı
ilçesinde çevre yolunda bir motosiklet sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer araçlardaki insanların canını hiçe sayarak metrelerce tek tekerlek üzerinde yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - SAKARYA
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