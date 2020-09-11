Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin lira ceza - Son Dakika

Tek teker üzerinde giden sürücüye tek seferde 7 bin lira ceza

Tek teker üzerinde ölüme davetiye çıkarmıştı yakalandı

Bursa'da arkasında yolcu olmasına rağmen motosikletini tek teker üzerine kaldırıp tehlike saçan sürücüye 7 bin 159 lira ceza yazıldı

BURSA - Bursa'da motosiklet üzerinde seyreden iki kişi, otoyolda tek teker üzerinde ilerleyerek ölüme davetiye çıkarmıştı. Yakalanan motosiklet sürücüsüne 7 bin 159 lira ceza yazıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Kültürpark Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Günde on binlerce aracın geçtiği Bursa- Ankara yolunda motosikleti görenler gözlerine inanamadı. Yanından geçen onlarca araca aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde metrelerce yol katetti. Kendisinin ve yanında bulunan arkadaşının canını hiçe sayarak motosikletini şahlandırıp tek teker üzerinde seyreden sürücü sosyal medyada da binlerce kişinin tepkisi ile karşılaştı.

250 güvenlik kamerası incelendi

Harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 250 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin 19 yaşındaki U.B. olduğunu tespit etti. Evinde yakalanarak gözaltına alınan genç Çekirge Polis Karakoluna getirildi. U.B.'ye ehliyetsiz motor kullanmak, başkasına ait motor kullanmak, plakasız motosiklet kullanmaktan 7 bin 159 lira cezai işlem uygulanırken, trafiği tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.